Массимо Каррера: "Отправить Рошу и Петковича в ФНЛ? Все было не так уж плохо"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) отметил, что во время игр смотрит на действия только своих подопечных. Специалист подчеркнул, что не склонен критиковать защитника Марко Петковича и нападающего Педро Рошу.

– Давыдов из "Спартака-2" выглядел достойно. Тогда как Роша и Петкович вызывали критику болельщиков. Может, их тоже стоит отправить в ФНЛ?

– Я не настолько злой критик, чтобы рассуждать подобными категориями. И не настолько пессимист. Не считаю, что сегодня все было так уж плохо.

– В составе соперника можете кого-то выделить?

– Во время матча я вижу только своих игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Спартак" Нч