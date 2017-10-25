Массимо Каррера: "Отправить Рошу и Петковича в ФНЛ? Все было не так уж плохо"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 1/8 финала Кубка России против "Спартака" из Нальчика (5:2) отметил, что во время игр смотрит на действия только своих подопечных. Специалист подчеркнул, что не склонен критиковать защитника Марко Петковича и нападающего Педро Рошу.
– Давыдов из "Спартака-2" выглядел достойно. Тогда как Роша и Петкович вызывали критику болельщиков. Может, их тоже стоит отправить в ФНЛ?
– Я не настолько злой критик, чтобы рассуждать подобными категориями. И не настолько пессимист. Не считаю, что сегодня все было так уж плохо.
– В составе соперника можете кого-то выделить?
– Во время матча я вижу только своих игроков. (Филипп ПАПЕНКОВ)
- Спартак Нч
- Спартак (футбол)
- Денис Давыдов (футбол)
- Спартак-2
- Массимо Каррера
- Марко Петкович
- Педро Роша
Thomas_Boy_
Mad Butcher ____ Класснейший мастер. Поопускает конебомжей 22:24 30 августа _________ Это коммент на покупку Роши.
21:36