Дмитрий Аленичев: "Благодаря победе над "Читой" привезем команду премьер-лиги в Красноярск"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после победы в гостевом матче 1/32 финала Кубка России над "Читой" (2:1) отметил, что его подопечные провели неплохую встречу. По словам наставника красноярской команды, у несколько футболистов хозяев могут играть на более высоком уровне.

– Считаю, что получился настоящий кубковый матч – много борьбы, единоборств, тяжелые погодные условия, в которых находились обе команды, – цитирует клубная пресс-служба Аленичева. – Омрачен травмой Петра Тена, подозрение на "кресты". В целом, мы провели неплохой матч – имели преимущество, могли в конце как забить, так и пропустить. Ну а пенальти – это уже лотерея. Благодаря этой победе привезем команду премьер-лиги в Красноярск.

"Чита"? Мы знали, что они стартовали неудачно в этом сезоне, идут в конце турнирной таблицы, поэтому я просил команду настроиться серьезно. Потому что это кубковая игра, команды разных дивизионов – сумасшедшая мотивация, сумасшедший настрой. У "Читы" смесь опытных и молодых футболистов. Мне понравилось несколько игроков их игроков. Думаю, они могут играть на более высоком уровне.