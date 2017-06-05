"Зенит" пообещал "Ростову" беречь "Гения" Терентьева

"Зенит" в своем официальном Твиттере провел небольшую переписку с "Ростовом" о трансфере защитника Дениса Терентьева. 24-летний воспитанник питерцев выступал за "Ростов" с 2015 года и провел в желто-синей футболке 50 матчей.
"Ростов" попросил петербургский клуб беречь "Гения", на что получили положительный ответ.
"Ростов" объявил о переходе Терентьева в "Зенит" //
Терентьев подписал с "Зенитом" контракт по схеме "3+2"
Берегите Гения😊– Football Club Rostov (@rostovfc) 5 июня 2017 г.
5 июня 2017 г.
Жорик Вартанов
гению гениальную зарплату, у Терентьева башню снесет когда узнает сколько можно зарабатывать сидя в запасе)
20:31
mikeV
На лавке будет беречь?
20:27
foreverCSKAforever
Значит теплое место рядом с Гением Новосельцевым обеспечено. Повезло парню, а ведь могли бы к Буланову на перевоспитание отправить, чтобы там выбили победный дух викторий над Андерлехтом, идущий в разрез с политикой бывшего "флагмана".
20:27
coxo
cейчас ростов полностью обновят по остаточному принципу судьба его уже предрешена-участь ростовского ска тогда тоже был взлет,громкие победы,а потом внезапная смерть
20:17
Millwall82
а откуда СЭ взял кавычки? Ни Ростов, ни Зенит кавычки не ставил.
20:08