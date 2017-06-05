"Зенит" пообещал "Ростову" беречь "Гения" Терентьева

"Зенит" в своем официальном Твиттере провел небольшую переписку с "Ростовом" о трансфере защитника Дениса Терентьева. 24-летний воспитанник питерцев выступал за "Ростов" с 2015 года и провел в желто-синей футболке 50 матчей.

"Ростов" попросил петербургский клуб беречь "Гения", на что получили положительный ответ.

"Ростов" объявил о переходе Терентьева в "Зенит" //

Терентьев подписал с "Зенитом" контракт по схеме "3+2"