19:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" пообещал "Ростову" беречь "Гения" Терентьева

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"Зенит" в своем официальном Твиттере провел небольшую переписку с "Ростовом" о трансфере защитника Дениса Терентьева. 24-летний воспитанник питерцев выступал за "Ростов" с 2015 года и провел в желто-синей футболке 50 матчей.

"Ростов" попросил петербургский клуб беречь "Гения", на что получили положительный ответ.

"Ростов" объявил о переходе Терентьева в "Зенит" // 
Терентьев подписал с "Зенитом" контракт по схеме "3+2"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Жорик Вартанов

гению гениальную зарплату, у Терентьева башню снесет когда узнает сколько можно зарабатывать сидя в запасе)

20:31

mikeV

На лавке будет беречь?

20:27

foreverCSKAforever

Значит теплое место рядом с Гением Новосельцевым обеспечено. Повезло парню, а ведь могли бы к Буланову на перевоспитание отправить, чтобы там выбили победный дух викторий над Андерлехтом, идущий в разрез с политикой бывшего "флагмана".

20:27

coxo

cейчас ростов полностью обновят по остаточному принципу судьба его уже предрешена-участь ростовского ска тогда тоже был взлет,громкие победы,а потом внезапная смерть

20:17

Millwall82

а откуда СЭ взял кавычки? Ни Ростов, ни Зенит кавычки не ставил.

20:08