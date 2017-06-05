"Ростов" объявил о переходе Терентьева в "Зенит"

Как и предполагал "СЭ", "Ростов" и "Зенит" достигли соглашения о переходе защитника Дениса Терентьева, информирует официальный сайт ростовчан. 24-летний воспитанник питерцев выступал за "Ростов" с 2015 года и провел в желто-синей футболке 50 матчей.

"Ростов" поблагодарил Терентьева за игру и самоотдачу, которую он демонстрировал в составе команды, и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

– Большое спасибо "Ростову" за эти два незабываемых года, – сказал Терентьев. – Здесь я всегда чувствовал поддержку болельщиков и эмоции стадиона после каждого из эпизодов матча и наших побед. Это непередаваемые ощущения! Хочу выразить благодарность за эти добрые мгновения каждому, кто переживал и поддерживал нас. Удачи, "Ростов", я ценю каждого из вас!