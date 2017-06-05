Терентьев подписал с "Зенитом" контракт по схеме "3+2"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о возвращении Дениса Терентьева. Соглашение с воспитанником клубной академии, который родился в Санкт-Петербурге, рассчитано на 3 года и предусматривает возможность продления еще на два сезона.
Футболом Терентьев начал заниматься в школе "Смена", которая впоследствии стала академией сине-бело-голубых. В 2010 году крайний защитник дебютировал за молодежку "Зенита" и стал бронзовым призером молодежного первенства. В мае 2012 года провел первый матч за основной состав сине-бело-голубых.
С 2012 по 2014 год на правах аренды выступал за "Томь", а затем вернулся в Петербург и отыграл полсезона за "Зенит-2". В начале 2015 года вернулся в "Томь", а спустя полгода перешел в "Ростов" и в составе дончан стал серебряным призером чемпионата России.
"Зенит" пожелал Терентьеву новых достижений в составе родного клуба.
"Ростов" объявил о переходе Терентьева в "Зенит"
Денис Терентьев возвращается в "Зенит"! Сине-бело-голубые приветствуют защитника и желают новых достижений в составе родного клуба! // Denis Terentyev returns to Zenit! The blue-white-sky blues welcome back the defender and we're looking forward to many achievements for him back at his home town club!
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-06-05-denis-terentev-vozvrashchaetsya-v-zenit.htm
Бен Ричардс
Сильный ход. Терентьев-мощное усиление.Несомненно способен помочь выиграть Лигу Чемпионов.
19:48
akylak
Мега-усиление. Надеюсь, ещё будет парочка покупок в стиле Нобоа-Терентьев и на этом трансферная компания закончится)))
19:40
shpasic
3+2 - это з.п. в пять миллионов?)
19:33