"Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами!" Самедов обратился к болельщикам "Спартака"

Полузащитник Александр Самедов, который расторг контракт со "Спартаком", обратился к болельщикам в своем Инстаграме. Футболист поблагодарил болельщиков за поддержку, а также адресовал слова благодарности руководству клуба.

Напомним, что контракт игрока с клубом был расторгнул по соглашению сторон.

– Дорогие мои болельщики! Дорогие мои друзья! Настал момент подведения итогов большого и важного этапа моей жизни! И на этом пути я всегда был с вами, чувствовал вашу любовь и поддержку. Вы были для меня и тылом, и мотиватором! Вы были самими преданными друзьями и самими строгими судьями! Я жил, работал, развивался, достигал успехов вместе с вами! Мои взлеты и падения проживались вами, как свои! Долгожданное чемпионство "Спартака" стало нашим общим завоеванием – ваша преданность и любовь давали мне силу и веру в себя! После каждого поражения благодаря вам я вставал и шел вперед, зная, что вы рядом!

От всего сердца я благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моем сердце, моей жизни! И это не отнять!!! Низкий вам поклон.

Слова благодарности хочу так же адресовать руководству клуба и самой народной команде России – "Спартак" мой родной дом, я буду помнить об этом всегда, – написал Самедов в своем Инстаграме.

Самедов провел за "Спартак" 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах и забил 7 голов.

"Спартак" объявил о расторжении контракта с Самедовым