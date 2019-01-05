"Спартак" объявил о расторжении контракта с Самедовым

"Спартак" расторг контракт с полузащитником Александром Самедовым, информирует пресс-служба клуба. Договор прекратил действие по соглашению сторон.

– ФК "Спартак-Москва" благодарит Александра Самедова за годы, проведенные в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

34-летний игрок является воспитанником красно-белых. Самедов дебютировал в составе первой команды "Спартака" в ноябре 2002 года.

С 2005 по 2017 год полузащитник выступал в составе "Локомотива", "Москвы" и "Динамо". В 2017-м году Самедов вернулся в "Спартак". В составе красно-белых игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Самедов провел за "Спартак" 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах и забил 7 голов.

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