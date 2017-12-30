В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию телеграм-канала "Мутко против", назвавшего имена ряда игроков, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
Канал сообщил: ФИФА запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг пробах футболистов. Все эти пробы были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами – и все они показались ФИФА подозрительными. По данным источника, в список футболистов, которых ФИФА теперь подозревает в применении допинга, вошли игроки ЦСКА – Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич и два бывших футболиста армейцев – Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда.
– У нас информации о запросе ФИФА нет, – сказал Бабаев. (Андрей СИЗЯКИН)
Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова"
buznai
никогда и не сомневался что кони жрут допинг. а уж игнаш сто пудов хавал вместе с березами
18:50
MVD1969
Когда представят результаты по Льву Яшину?
18:45
HAZELSAMARA
Вечному дублёру Чепчугову допинг-то зачем???
18:41
Millwall82
Хотя там конечно Керж, но главное журналисту ведь набросить..
18:40
Millwall82
Да на фоте явно видно что в составе наркотического опьянения Фернандес даже манишку нацепить не может. Дело Еременко процветает.
18:38
Millwall82
Проверьте еще Федуна на допинг, Романцева и усатого актера фамилию которого забываю. 146% не пройдут пробы.
18:33
Бу-га-га!
Да-да, Манчиня уже в 2012 году Зенит тренировал.))) Долбодятел.)))
18:32
Millwall82
Я знал! В матче с Зенитом они как будто под овсяным допингом были. Фернандес чуть ногу Кришито не оторвал. После чего в явном неадеквате полез на Манчини.
18:27