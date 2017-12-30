В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию телеграм-канала "Мутко против", назвавшего имена ряда игроков, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Канал сообщил: ФИФА запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг пробах футболистов. Все эти пробы были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами – и все они показались ФИФА подозрительными. По данным источника, в список футболистов, которых ФИФА теперь подозревает в применении допинга, вошли игроки ЦСКА – Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич и два бывших футболиста армейцев – Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда.

– У нас информации о запросе ФИФА нет, – сказал Бабаев. (Андрей СИЗЯКИН)

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