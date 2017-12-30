17:25 | Футбол — РФПЛ

В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды

Сергей ИГНАШЕВИЧ на ЧМ-2014. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей ИГНАШЕВИЧ на ЧМ-2014. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию телеграм-канала "Мутко против", назвавшего имена ряда игроков, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Канал сообщил: ФИФА запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг пробах футболистов. Все эти пробы были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами – и все они показались ФИФА подозрительными. По данным источника, в список футболистов, которых ФИФА теперь подозревает в применении допинга, вошли игроки ЦСКА – Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич и два бывших футболиста армейцев – Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда.

– У нас информации о запросе ФИФА нет, – сказал Бабаев. (Андрей СИЗЯКИН)

Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова"

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (8)
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buznai

никогда и не сомневался что кони жрут допинг. а уж игнаш сто пудов хавал вместе с березами

18:50

MVD1969

Когда представят результаты по Льву Яшину?

18:45

HAZELSAMARA

Вечному дублёру Чепчугову допинг-то зачем???

18:41

Millwall82

Хотя там конечно Керж, но главное журналисту ведь набросить..

18:40

Millwall82

Да на фоте явно видно что в составе наркотического опьянения Фернандес даже манишку нацепить не может. Дело Еременко процветает.

18:38

Millwall82

Проверьте еще Федуна на допинг, Романцева и усатого актера фамилию которого забываю. 146% не пройдут пробы.

18:33

Бу-га-га!

Да-да, Манчиня уже в 2012 году Зенит тренировал.))) Долбодятел.)))

18:32

Millwall82

Я знал! В матче с Зенитом они как будто под овсяным допингом были. Фернандес чуть ногу Кришито не оторвал. После чего в явном неадеквате полез на Манчини.

18:27