Источник: подозрительные допинг-пробы Мариу Фернандес и Игнашевич сдали в мае 2013 года

Телеграм-канал "Мутко против" опубликовал даты, когда у футболистов ЦСКА могли быть взяты допинг-пробы, попавшие под подозрение ФИФА.

Ранее источник сообщил, что Международная федерация футбола запросила у РУСАДА информацию о 19 допинг-пробах футболистов. Все они были взяты в 2012 – 2013 году российскими специалистами и показались ФИФА подозрительными. По данным канала, в список попали армейцы Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Сергей Чепчугов и Кейсуке Хонда, а также Роман Шишкин, Петр Немов и Благое Георгиев. При этом данных более чем по половине запрошенных проб у РУСАДА не оказалось, утверждает "Мутко против".

По данным канала, заинтересовавшие ФИФА допинг-пробы были взяты у Мариу Фернандеса и Игнашевича 5 мая 2013 года, у Хонды – в августе того же года, а Чепчугов сдавал анализы годом ранее – в августе 2012-го.

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В ЦСКА нет информации о запросе ФИФА в РУСАДА по поводу допинг-проб Игнашевича, Фернандеса, Чепчугова и Хонды