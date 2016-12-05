"Томь" может сняться с чемпионата России

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб теоретически может сняться с розыгрыша чемпионата России-2016/17. Он отметил, что клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.
– Финансирование – это вопросы не футбольного клуба, а вопрос президента, – приводит "Р-Спорт" слова Киселева. – Те деньги, которые спонсоры нам должны были дать – 400 миллионов рублей – в прошлом году, когда мы были в ФНЛ, нам дали, а новых спонсоров мы не нашли и остались без денег, при этом выполнив задачу выхода в РФПЛ.
Футболисты могут разорвать контракты, подавать в Палату по разрешению споров, это их право. Ребятам надо зарабатывать, у них семьи. Мы никак не можем и не будем на это влиять. Тем более, мы в полном непонимании, как команда будет жить дальше. Клуб теоретически может не доиграть сезон. У нас очень много долгов.
Вьери
Я не в курсе, но разве не должно быть определенного финансового лимита в плане бюджета клуба, когда ниже определенной планки играть в ПЛ не разрешается? Не тянешь по баблу - играй в ФНЛ. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево.
18:10
75serg75
Томи нужно смириться, что их удел - ФНЛ и ПФЛ. А то выскакивают в вышку и начинают ныть, и сколько уже раз. В России 99% команд живут по средствам и никуда не рыпаются (при всем желании).
18:08
Костариканец
Неужто зимой нельзя продать пару-тройку игроков: Бордачева, Бикфалви, Погребняка, Коченкова например, да хоть всю основу, чтобы появились деньги? Тогда можно доиграть сезон молодежью и вылетать по-спортивному, а не оставлять чемп кастратом с 15 клубами.
18:05
alur66
Вот зачем было выходить в рфпл-для чего? Хотя наверняка надеялись что под премьер-лигу финансы дадут.Жалко болельщиков и футболистов.
18:02
Jean4
Вопрос президента? Он то тут причем. Никогда не понимал, не неужели нельзя жить по средствам? Почему сразу в начале сезона нельзя было набрать игроков с такой ЗП, которую бы потянул клуб.
17:59
RoyalHunter
Веравалер // по 3:0 всем запишут, а всё что было сыграно до этого - оставят в силе
17:56
andreichf
Если нет денег на легионеров, надо своих воспитывать и жить по средствам, а не сниматься посреди чемпионата. Голландские нищеброды живут за счет продажи своих воспитанников, а наши буратинки платят миллионы деревяшкам.
17:55
victor
Это все карма за матч Рубин-Томь в Казани, когда харлам (он потом больше не судил) рязанцева удали ни за что и Рондона сломали. Тогда, конечно, весь РФС хотел похоронить Бердыева и Рубин, но томь больно уж нагло. Аукается томи ...
17:54
leonidas25
а вот чечня считает недостаточным количество дотаций на 2017 год!!терек видишь страдать начнет!!может в Сибири тоже плакаться начинать надо за полгода было-глядишь при своих были бы!!
17:53
CanagliaVova
Газпром платит Москве, а Газпромнефть - Петербургу
17:50
onlywhitespartak
Да и вообще всю Сибирь можно было крытыми стадионами оборудовать , за 16 лет когда нефть по 100$ , газ всем кому не лень продавали , да и другие ресурсы , если бы строили только не питерские...
17:49
Монте-Кристо (Мститель) .
Роснефть платит налоги в Москве, а не в Томской области.
17:49
Монте-Кристо (Мститель) .
Все из-за того, что жиреют Газпром и Газпромнефть в Сибири, а налоги от прибыли платят Питеру. Питер с жиру бесится. Провинция нищает. Так долго продолжаться не может. Закончится все плачевно. И дело не в вонючем российском футболе. Я о другом.
17:48
Монте-Кристо (Мститель) .
Все из-за того, что жиреют Газпром и Газпромнефть в Сибири, а налоги от прибыли платят Питеру. Питер с жиру бесится. Провинция нищает. Так долго продолжаться не может. Закончится все плачевно. И дело не в вонючем российском футболе. Я о другом.
17:43
onlywhitespartak
Заберите у Терека и отдайте томи )) а то почему то там деньги есть , а здесь их нет ! Какое то не справедливое распределение получается ...
17:43
Веравалер
И как тогда очки считать будут?
17:42
shpasic
согласен, моя ошибка, у Лукойла действительно нет месторождений в Томской области, но есть, например, у Роснефи, которая тоже спортивные команды финансирует, и как-то не из Томска.
17:39
xxx5
Бедная "ТОМЬ", сколько еще она будет мыкаться ? Ну не нужен Сибири футбол, так распустите уже команду !!! А то из года в год одно и то же !!!
17:39
14BrGRU
shpasic, причем здесь Лукойл и Томск??! Лукойл не ведет операционной деятельности на территории Томской области, проспись. а вот Газпром и Газпромнефть и есть еще другие.
17:34
Алый Дракон
shpasic более половины запасов нефти «Лукойла» сконцентрировано в Западной Сибири. 17:19... К чему это глубокомысленное умозаключение?... Налоги они платят в федеральный центр, и сама реклама бизнеса у них сосредоточена в Москве. С Федуна "Спартака" за глаза хватает... А "Томь" все больше напоминает "Кубань" - нищий "лифт №2". Но команду оставят - надо же как-то пилить бюджет )... Другое дело, что теперь у нее по плану вновь ФНЛ - там мутные дела проще делать )...
17:29
foreverCSKAforever
Кто мешает воспитывать олимпийских чемпионов, а потом продавать их по 19 млн евриков. Брали бы пример с Зенита.
17:22
shpasic
более половины запасов нефти «Лукойла» сконцентрировано в Западной Сибири.
17:19
vasilich21
Загнали футбол в долги. Надо реально смотреть на жизнь, а не создавать мыльные пузыри. Ну а наших великих кудесников мяча жаль, ведь им семьи кормить. А о том, что полстраны сидит в опе они знают?
17:15
Верю в Крылья
И тут одни богатеи собрались....... Томь нормальная команда, по честному вышла в вышку, очень жаль команду, но.......Все решает бабло.....
17:13
Bowmans
Газ в Сибири, а бабло в Питере. Обидно за томичей.
17:11
serzheo
Пламенный привет людям, мечтающим о самоокупаемости и отстранении государства от футбола.
17:11
Flamenco
ВСЕ ИЗ-ЗА ДЬЯКОВА!!! повышение!!!
17:10
Valdemarson
Это вам ответочка за Кубань. Нефиг было на судью деньги тратить в переходных.
17:10
shpasic
"В ТОМСКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ФУТБОЛ"
17:07
jаhlexx
Вообще не жалко этих нищебродов. Живите по средствам, а не Путину малявы кидайте
17:06