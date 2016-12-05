"Томь" может сняться с чемпионата России

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб теоретически может сняться с розыгрыша чемпионата России-2016/17. Он отметил, что клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.

– Финансирование – это вопросы не футбольного клуба, а вопрос президента, – приводит "Р-Спорт" слова Киселева. – Те деньги, которые спонсоры нам должны были дать – 400 миллионов рублей – в прошлом году, когда мы были в ФНЛ, нам дали, а новых спонсоров мы не нашли и остались без денег, при этом выполнив задачу выхода в РФПЛ.

Футболисты могут разорвать контракты, подавать в Палату по разрешению споров, это их право. Ребятам надо зарабатывать, у них семьи. Мы никак не можем и не будем на это влиять. Тем более, мы в полном непонимании, как команда будет жить дальше. Клуб теоретически может не доиграть сезон. У нас очень много долгов.