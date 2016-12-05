"Томь" может сняться с чемпионата России

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб теоретически может сняться с розыгрыша чемпионата России-2016/17. Он отметил, что клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами.
– Финансирование – это вопросы не футбольного клуба, а вопрос президента, – приводит "Р-Спорт" слова Киселева. – Те деньги, которые спонсоры нам должны были дать – 400 миллионов рублей – в прошлом году, когда мы были в ФНЛ, нам дали, а новых спонсоров мы не нашли и остались без денег, при этом выполнив задачу выхода в РФПЛ.
Футболисты могут разорвать контракты, подавать в Палату по разрешению споров, это их право. Ребятам надо зарабатывать, у них семьи. Мы никак не можем и не будем на это влиять. Тем более, мы в полном непонимании, как команда будет жить дальше. Клуб теоретически может не доиграть сезон. У нас очень много долгов.
Lynx1981
serzheo_____ С американцами и чиновниками все понятно, это можно не в ту степь уйти. Вопрос в том, а надо ли Роснефти помогать Томи? Надо полагать, особо не надо (вполне допускаю, что из тех 400млн, о которых в статье указано, большую часть Роснефть и выделила, но ведь это недостаточная сумма для клуба РФПЛ). Вон Оренбург все костерят, Тюмень в ФНЛ барахтается, а ведь эти клубы должны иметь серьезное финансирование, понятно почему.
20:32 5 декабря
serzheo
Lynx1981____ А защищать себя Томь сама будет, когда придут американцы? Эти рассусоливать не станут... Принесут "демократию" в Сибирь и всё. Томь не только деньги отдаст, а еще и в рабство уйдет. И вопросов не будет. У нас один вопрос - вопрос к чиновникам, которым дали поручение поднять футбол, они решили не исполнять указание.
20:07 5 декабря
Lynx1981
Роснефть зарегистрирована как юрлицо в г.Москва и соответственно платит налоги по месту его нахождения. Но при этом возникают вопросы, а нафига нам Томь? Так вы деньги, осевшие в Мск, сибиряками заработанные, Томи отдайте и вопросов не будет.
19:54 5 декабря
PitersS
Привыкли сибаритствовать-денег нет, а все по высшему разряду. Почтальонам и пекарям проигрываем, а те таких денег и во сне не видят. Основной расход, конечно-переезды и перелеты.. Но, и там, наверное, можно как-то экономить, а не летать чартерами. Быт оформить можно поскромнее, зарплаты по труду, а не с потолка-такие мастера, кроме как Томи и Оренбурга с Арсеналом нужны, разве сто, в ФНЛ. Футболист поучит 80 т. наших, но стабильно-и семью прокормит и сам голодным не будет. Работяги на 30 семью кормят и полезное стране производят. 10-11 км. он за матч набегает-да любой здоровый человек за это время столько быстрым шагом пройдет. В жизни и олигархи и работяги живут-те и другие едят, пьют и др. удовольствия получают, но, раз ты бедный-ешь и пей, что можешь купить, и вряд ли они встретятся за одним столом. Так в России сложилось, пока, что за один стол посадили и Томь с Зенитом, и Оренбург со Спартаком, и ЦСКА с Крыльями.. И я бы посидел с Миллером за одним столом, но этого в России не будет никогда, потому что быть не может-так и Томь с Зенитом не надо за один стол сажать-аппетиты, может, и одинаковые, но возможности разные.
19:50 5 декабря
serzheo
igorvasilevich_____" Реальные команды " - это кто?
19:49 5 декабря
LemieuxMario
уралы и томи нужны для осень- весна))))
19:47 5 декабря
igorvasilevich
На фиг нужны томи и уралы, где болельщиков 3-4 тысячи человек.
19:38 5 декабря
igorvasilevich
serzheo не государство содержат клубы, а налогоплательщики и мне на твою Томь плевать. нужна вам Томь сами и содержите. Давно нужно клубы от государственного финансирование отодвинуть, чтобы остались только реальные команды.
19:36 5 декабря
pravda1979
Пора давно понять, что клубы на региональных бюджетах и тому подобных- это путь в никуда. Деньги есть- хорошо. Нет- про команду можно забыть. Сколько уж таких было в нашем футболе, которые исчезли с горизонта, как-будто их и не было вовсе. И ведь многие еще говорят о том, что премьер-лигу необходимо расширить до какого-то там энного количества команд. Для чего? Для того, чтобы таких Томей, Сатурнов и тому подобных команд было больше?
19:29 5 декабря
serzheo
igorvasilevich___ Я никого содержать не собираюсь , мне это не надо, проживу и так. И на "весь мир" - мне плевать. Гомобраки тоже "во всем мире", я равнятся на "весь мир " буду что ли? У нас футбол содержит государство, так было и так будет, и ненадо питать иллюзий.
19:24 5 декабря
Веравалер
RoyalHunter Веравалер // по 3:0 всем запишут, а всё что было сыграно до этого - оставят в силе /// Это нечестно. Тогда уж надо голы из 3:0 расписать по "авторам". Честнее все очки списать.
19:20 5 декабря
igorvasilevich
serzheo вы болельщик и содержите свой клуб сами, как во всем мире содержат.
19:16 5 декабря
igorvasilevich
давно пора снять - этот клуб болото, как и урал и оренбург и арсенал.
19:10 5 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
30 лет за ЦСКА!, согласен! кроме ОПГ озеро, их приближенного круга, а также тех, кто как помоишники рыбки-прилипалы пользуются моментом, - живут именно там.
19:05 5 декабря
Andvaraforce
Монте-Кристо (Мститель) . Роснефть платит налоги в Москве, а не в Томской области. ------------------------------- Прям вот в московский бюджет платит?
18:38 5 декабря
30 лет за ЦСКА!
vasilich21 - Вот не надо здесь политоту разводить, при чем тут пол-страны??
18:36 5 декабря
serzheo
А че й то все на Томь наехали? У нас окромя Краснодара все на бюджете сидят. И не Федун не Миллер - лишней нагрузке не рады. Если уйдет государство, Футбол РФ можно будет закрыть. Сегодня под раздачу попала Томь, завтра может попасть Спартак, ЦСКА или Зенит. Так что не там Вы ребята проблемы ищите...
18:20 5 декабря
Вьери
Я не в курсе, но разве не должно быть определенного финансового лимита в плане бюджета клуба, когда ниже определенной планки играть в ПЛ не разрешается? Не тянешь по баблу - играй в ФНЛ. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево.
18:10 5 декабря
75serg75
Томи нужно смириться, что их удел - ФНЛ и ПФЛ. А то выскакивают в вышку и начинают ныть, и сколько уже раз. В России 99% команд живут по средствам и никуда не рыпаются (при всем желании).
18:08 5 декабря
Костариканец
Неужто зимой нельзя продать пару-тройку игроков: Бордачева, Бикфалви, Погребняка, Коченкова например, да хоть всю основу, чтобы появились деньги? Тогда можно доиграть сезон молодежью и вылетать по-спортивному, а не оставлять чемп кастратом с 15 клубами.
18:05 5 декабря
alur66
Вот зачем было выходить в рфпл-для чего? Хотя наверняка надеялись что под премьер-лигу финансы дадут.Жалко болельщиков и футболистов.
18:02 5 декабря
Jean4
Вопрос президента? Он то тут причем. Никогда не понимал, не неужели нельзя жить по средствам? Почему сразу в начале сезона нельзя было набрать игроков с такой ЗП, которую бы потянул клуб.
17:59 5 декабря
RoyalHunter
Веравалер // по 3:0 всем запишут, а всё что было сыграно до этого - оставят в силе
17:56 5 декабря
andreichf
Если нет денег на легионеров, надо своих воспитывать и жить по средствам, а не сниматься посреди чемпионата. Голландские нищеброды живут за счет продажи своих воспитанников, а наши буратинки платят миллионы деревяшкам.
17:55 5 декабря
victor
Это все карма за матч Рубин-Томь в Казани, когда харлам (он потом больше не судил) рязанцева удали ни за что и Рондона сломали. Тогда, конечно, весь РФС хотел похоронить Бердыева и Рубин, но томь больно уж нагло. Аукается томи ...
17:54 5 декабря
leonidas25
а вот чечня считает недостаточным количество дотаций на 2017 год!!терек видишь страдать начнет!!может в Сибири тоже плакаться начинать надо за полгода было-глядишь при своих были бы!!
17:53 5 декабря
CanagliaVova
Газпром платит Москве, а Газпромнефть - Петербургу
17:50 5 декабря
onlywhitespartak
Да и вообще всю Сибирь можно было крытыми стадионами оборудовать , за 16 лет когда нефть по 100$ , газ всем кому не лень продавали , да и другие ресурсы , если бы строили только не питерские...
17:49 5 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Роснефть платит налоги в Москве, а не в Томской области.
17:49 5 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
Все из-за того, что жиреют Газпром и Газпромнефть в Сибири, а налоги от прибыли платят Питеру. Питер с жиру бесится. Провинция нищает. Так долго продолжаться не может. Закончится все плачевно. И дело не в вонючем российском футболе. Я о другом.
17:48 5 декабря