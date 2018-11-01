Шалимов считает ажиотаж вокруг "Спартака" обычным явлением

Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов, который сейчас работает главным тренером "Химок", в интервью "СЭ" заявил, что повышенное внимание ко всему, что сейчас происходит вокруг красно-белых, - обычное явление. Он также отметил, что выбор тренера в целом задача непростая, а для "Спартака" – особенно.

– Вы играли во многих европейских клубах, в том числе, в гранде – миланском "Интере". То, что сейчас происходит вокруг "Спартака" – это свойственно большим коллективам или нечто из ряда вон?

– Такое внимание к топ-командам – обычное явление. В России сейчас, наверное, есть пять клубов, которые подходят под такое определение. Но мне кажется, если сложить всех остальных, то по степени ажиотажа они все равно не дотянут до "Спартака".

– Вам не кажется, что ситуация у красно-белых не до конца управляема?

– Что такое Каррера для "Спартака"? Массимо приходил не как главный тренер, а как помощник, которому в какой-то момент доверили и у него получилось. Выбор тренера в целом задача непростая, а для "Спартака" – особенно.

– Почему особенно именно для этой команды?

– Потому что игра у красно-белых долгое время была стильной. При Бескове во времена СССР, затем при Романцеве – в российские. Манера "Спартака" при Олеге Ивановиче изменилась по сравнению с бесковской, потому что в союзном чемпионате команда не проводила с позиции силы подавляющее большинство матчей – встречи получались плюс/минус равные.

А вот при Романцеве подобное происходило очень часто, спартаковцы много времени проводили на половине поля соперников. Контроль мяча, обилие моментов и голов – это примерно то, как сейчас выглядит "Ман Сити" Гвардьолы, "Челси" Сарри и "Барселона", где все идет от философии клуба. Потом в "Спартаке" все поменялось, когда Романцев продал клуб, а его самого убрали.

Началась эпопея, которая привела к полному развалу красно-белых и их стиля. Менять Романцева на Чернышова, тем более в столь жесткой манере, точно не стоило – это же слом игровых традиций, отсутствие преемственности.

"Спартак" от периода побед перешел в смутное время, когда не стало ни фирменного почерка, ни титулов. Победа Массимо в чемпионате – очень яркая вспышка. Но после золотого сезона последовал сложный старт в следующем сезоне – примеры и "Спартака", и "Локомотива" в этом году показывают, что после успеха начинать новый розыгрыш очень сложно.

Игорь Шалимов: "Не согласен с тем, что Карреру слил Глушаков"