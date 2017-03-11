Роман Бабаев: "Никакого оптимизма по ситуации с Еременко не испытываю"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что не был удивлен решением УЕФА оставить дисквалификацию полузащитника команды и сборной Финляндии Романа Еременко. Напомним, в ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко, которому 19 марта исполнится 30 лет, от любой футбольной деятельности на два года, после того как в допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.

– Недавно прошло заседание по Еременко. В принципе, ничего не изменили. Как вы и клуб к этому отнеслись?

– И до заседания я говорил, что никакого оптимизма мы, к сожалению, не испытываем. Очень обидно за Романа, за клуб, но это уже факт. С этим нужно смириться и идти дальше. Надеюсь, что Рома, так или иначе, найдет в себе силы выдержать этот срок и вернуться в футбол. Он очень хороший футболист и человек, но, к сожалению, попал в тяжелую ситуацию. Нам всем нужно с пониманием к этому отнестись. Легче всего сейчас заклеймить позором, но он многие сделал для футбола. Любой человек может оступиться и сейчас самое главное, чтобы он выдержал этот сложный период.

– Когда вы последний раз с ним общались?

– Точно не скажу, но мы постоянно находимся с ним на связи, и представители клуба. Я знаю, что Гончаренко с ним общается довольно регулярно, ребята стараются поддерживать. Просто Роман находится в Финляндии, а не в Москве. Но, тем не менее, связь с ним держим.

– После недавнего решения вы с ним не общались?

– Нет. Я общался с его агентом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)