Москалев не назначил пенальти в ворота "Ростова"

На 32-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Тосно" – "Ростов" арбитр Владимир Москалев ошибся, не наказав гостей пенальти. В том эпизоде, когда мяч находился в игре, Сергей Песьяков, выражая недовольство поведением соперника, умышленно ударил рукой по голове Нуну Рошу.

Судья, видимо, деталей конфликта не видел, наказал обоих игроков предупреждениями и назначил штрафной удар в пользу "Ростова". Хотя следовало указать на 11-метровую отметку.

Вызывает сомнение обоснованность назначения штрафного, после розыгрыша которого "Тосно" открыл счет. А вот пенальти в пользу гостей назначен правильно. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Ростов"