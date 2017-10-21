Москалев не назначил пенальти в ворота "Ростова"

На 32-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Тосно" – "Ростов" арбитр Владимир Москалев ошибся, не наказав гостей пенальти. В том эпизоде, когда мяч находился в игре, Сергей Песьяков, выражая недовольство поведением соперника, умышленно ударил рукой по голове Нуну Рошу.
Судья, видимо, деталей конфликта не видел, наказал обоих игроков предупреждениями и назначил штрафной удар в пользу "Ростова". Хотя следовало указать на 11-метровую отметку.
Вызывает сомнение обоснованность назначения штрафного, после розыгрыша которого "Тосно" открыл счет. А вот пенальти в пользу гостей назначен правильно. (Александр БОБРОВ)
Tribunal Z
Значит в ворота Тосно можно поставить не задумываясь пенальти, а в ворота Ростова вдруг судья слепнет и глохнет))) Ай да молодцы!
15:57
Ajccio
Гаттузо Крут!!!!!!#! В следующем туре все ж за Ростов будете топить, чтоб приостановил набирающее обороты мясо
15:57
Tribunal Z
old grumbler наверно тут тоже виноват Газпром.................======= Ну если Газпром тогда уж тебе яйца мешают, это точно.
15:56
Ajccio
А на Думбие типа не было пенальти?????
15:56
GalacticBoy
old grumbler наверно тут тоже виноват Газпром................. 15:48 не наверно а так и есть
15:56
old grumbler
наверно тут тоже виноват Газпром.................
15:48
Гаттузо Крут!!!!!!#!
жмыхоедам в этом сезоне судейки подсуживают каждую вторую игру. Позорные прохиндеи. Решили остаток бабок на подкуп судеек бросить. Иначе их бы ждал пердифффффф.
15:47
Tribunal Z
Эээй, а судьи на линии и резервный на что? Что так и будут судьи судить у нас? А Тосно потом очков может из-за этого слепого судьи не хватить!
15:45