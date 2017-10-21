15:32 | Футбол — РФПЛ

Москалев не назначил пенальти в ворота "Ростова"

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На 32-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Тосно""Ростов" арбитр Владимир Москалев ошибся, не наказав гостей пенальти. В том эпизоде, когда мяч находился в игре, Сергей Песьяков, выражая недовольство поведением соперника, умышленно ударил рукой по голове Нуну Рошу.

Судья, видимо, деталей конфликта не видел, наказал обоих игроков предупреждениями и назначил штрафной удар в пользу "Ростова". Хотя следовало указать на 11-метровую отметку.

Вызывает сомнение обоснованность назначения штрафного, после розыгрыша которого "Тосно" открыл счет. А вот пенальти в пользу гостей назначен правильно. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Ростов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Tribunal Z

Значит в ворота Тосно можно поставить не задумываясь пенальти, а в ворота Ростова вдруг судья слепнет и глохнет))) Ай да молодцы!

15:57

Ajccio

Гаттузо Крут!!!!!!#! В следующем туре все ж за Ростов будете топить, чтоб приостановил набирающее обороты мясо

15:57

Tribunal Z

old grumbler наверно тут тоже виноват Газпром.................======= Ну если Газпром тогда уж тебе яйца мешают, это точно.

15:56

Ajccio

А на Думбие типа не было пенальти?????

15:56

GalacticBoy

old grumbler наверно тут тоже виноват Газпром................. 15:48 не наверно а так и есть

15:56

old grumbler

наверно тут тоже виноват Газпром.................

15:48

Гаттузо Крут!!!!!!#!

жмыхоедам в этом сезоне судейки подсуживают каждую вторую игру. Позорные прохиндеи. Решили остаток бабок на подкуп судеек бросить. Иначе их бы ждал пердифффффф.

15:47

Tribunal Z

Эээй, а судьи на линии и резервный на что? Что так и будут судьи судить у нас? А Тосно потом очков может из-за этого слепого судьи не хватить!

15:45