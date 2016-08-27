Молодежка "Урала" забила три безответных мяча "Арсеналу"

В матче молодежного первенства чемпионата России "Урал" переиграл тульский "Арсенал" - 3:0. Отметим, что команды доигрывали матч вдесятером.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
5-й тур
"Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) - 3:0 (1:0)
Голы: Валиахметов, 10 (1:0). Щербаков, 49 (2:0). Гавтадзе, 90 - с пенальти (3:0).
Удаления: Изотов ("Арсенал"), 44. Боровков ("Урал"), 45.
Судья: НАСЕДИН (Железнодорожный).
27 августа. Сысерть. Стадион "Божовия".
Maren13
Не "Божовия", а "Бажовия" - от фамилии знаменитого писателя Павла Бажова.
15:42