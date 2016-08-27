15:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежка "Урала" забила три безответных мяча "Арсеналу"

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В матче молодежного первенства чемпионата России "Урал" переиграл тульский "Арсенал" - 3:0. Отметим, что команды доигрывали матч вдесятером.

Чемпионат России

Премьер-лига

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5-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Арсенал" (Тула) - 3:0 (1:0)

Голы: Валиахметов, 10 (1:0). Щербаков, 49 (2:0). Гавтадзе, 90 - с пенальти (3:0).

Удаления: Изотов ("Арсенал"), 44. Боровков ("Урал"), 45.

Судья: НАСЕДИН (Железнодорожный).

27 августа. Сысерть. Стадион "Божовия".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Maren13

Не "Божовия", а "Бажовия" - от фамилии знаменитого писателя Павла Бажова.

15:42

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