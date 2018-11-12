Кононов не боится заговоров. Он отметил важность контакта между игроком и тренером

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов отметил важность контакта между тренером и игроком. Он также добавил, что в случае исчезновения контакта виноват тренер.

- Не опасаетесь, что Глушаков будет плести заговоры против вас? - вопрос Кононову.

- Для меня главное – реальность, которая происходит каждый день в работе с игроками. Должен быть контакт между тренером и футболистом, если он пропадает – то это вина тренера. Всегда так считал и продолжаю считать. (Вячеслав Короткин)