Каррера - болельщикам "Спартака": "Никогда не говори никогда"

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" разместило в своем Твиттере видео о встрече с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. Итальянский специалист сегодня вернулся домой, в Италию.

- Спасибо вам за то, что вы сделали для нас, для нашего клуба.

- Благодарю вас за вашу поддержку. Вы всегда были близки мне и команде, это самое главное. Это важно и для тренера, и для команды. Болельщики на первом месте.

- Что вы испытывали, когда увидели баннеры на трибунах, посвященные вам?

- Для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле. Баннерами и кричалками болельщики это показали. Я всегда считал, что ромб на груди важнее, чем фамилия, которая написана на спине.

- Можете что-то передать сейчас нашим болельщикам.

- Единственное, что могу сказать – спасибо. Спасибо за все то, что вы сделали для меня, за то, что любили меня. Я старался отплатить вам своей работой, выполняя свой долг, ничего лишнего.

Благодарю вас, эти 2,5 года для меня были сказкой, я чувствовал себя как дома. Я никогда вас не забуду. Вы всегда будете в моем сердце. Никогда не говори никогда, - сказал Каррера болельщикам.

Напомним, итальянец был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3). Вместе с командой он ранее выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

"Массимо - один из нас!" Сумасшедшие проводы Карреры

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