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Каррера - болельщикам "Спартака": "Никогда не говори никогда"

Проводы из России бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. "Спартак" (Москва). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Проводы из России бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. "Спартак" (Москва). Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" разместило в своем Твиттере видео о встрече с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой. Итальянский специалист сегодня вернулся домой, в Италию.

- Спасибо вам за то, что вы сделали для нас, для нашего клуба.

- Благодарю вас за вашу поддержку. Вы всегда были близки мне и команде, это самое главное. Это важно и для тренера, и для команды. Болельщики на первом месте.

- Что вы испытывали, когда увидели баннеры на трибунах, посвященные вам?

- Для меня болельщики всегда были 12-м игроком на поле. Баннерами и кричалками болельщики это показали.  Я всегда считал, что ромб на груди важнее, чем фамилия, которая написана на спине.

- Можете что-то передать сейчас нашим болельщикам.

- Единственное, что могу сказать – спасибо. Спасибо за все то, что вы сделали для меня, за то, что любили меня. Я старался отплатить вам своей работой, выполняя свой долг, ничего лишнего.

Благодарю вас, эти 2,5 года для меня были сказкой, я чувствовал себя как дома.  Я никогда вас не забуду. Вы всегда будете в моем сердце. Никогда не говори никогда, - сказал Каррера болельщикам.

Напомним, итальянец был отправлен в отставку после поражения от тульского "Арсенала" (2:3). Вместе с командой он ранее выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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