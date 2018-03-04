18:58 4 марта | Футбол — РФПЛ

Как ничья в матче "Локомотив" - "Спартак" повлияла на борьбу за чемпионство? Отвечает Каррера

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) подчеркнул, что красно-белы постараются победить в оставшихся девяти встречах премьер-лиги.

- Как эта ничья повлияла на расстановку сил в борьбе за чемпионство?

- Все осталось как прежде. У нас осталось девять матчей, в каждом из которых постараемся победить.

- Результат по игре?

- В целом да. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Локомотив - Спартак М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Antoha1983

Эстонский армеец, ты дурачок? Отними от 30 21. Еще 9 (ДЕВЯТЬ) игр

19:25 4 марта

Don

Flamenco, до этого в течение 80 лет 21 раз становились чемпионами наверное тоже случайно) Иди пропей боярышник, говорят помогает, и дружбана своего эстонца угости)))

19:23 4 марта

эстонский армеец

С математикой у "Спархряка" тоже беда - осталось 6,5 матчей (разница - 8 очков).

19:11 4 марта

Flamenco

Локо будет чемпионом! А, случайно за 18 лет чемпионом может стать любая команда, даже Чертаново)))

19:10 4 марта

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