Как ничья в матче "Локомотив" - "Спартак" повлияла на борьбу за чемпионство? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) подчеркнул, что красно-белы постараются победить в оставшихся девяти встречах премьер-лиги.
- Как эта ничья повлияла на расстановку сил в борьбе за чемпионство?
- Все осталось как прежде. У нас осталось девять матчей, в каждом из которых постараемся победить.
- Результат по игре?
- В целом да. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Antoha1983
Эстонский армеец, ты дурачок? Отними от 30 21. Еще 9 (ДЕВЯТЬ) игр
19:25 4 марта
Don
Flamenco, до этого в течение 80 лет 21 раз становились чемпионами наверное тоже случайно) Иди пропей боярышник, говорят помогает, и дружбана своего эстонца угости)))
19:23 4 марта
эстонский армеец
С математикой у "Спархряка" тоже беда - осталось 6,5 матчей (разница - 8 очков).
19:11 4 марта
Flamenco
Локо будет чемпионом! А, случайно за 18 лет чемпионом может стать любая команда, даже Чертаново)))
19:10 4 марта