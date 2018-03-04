Как ничья в матче "Локомотив" - "Спартак" повлияла на борьбу за чемпионство? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) подчеркнул, что красно-белы постараются победить в оставшихся девяти встречах премьер-лиги.

- Как эта ничья повлияла на расстановку сил в борьбе за чемпионство?

- Все осталось как прежде. У нас осталось девять матчей, в каждом из которых постараемся победить.

- Результат по игре?

- В целом да. (Филипп ПАПЕНКОВ)