Эмилиано Ригони: "Очень доволен, что я в "Зените"

Полузащитник Эмилиано Ригони прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Накануне Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте", подтвердил "СЭ", что клуб договорился с "Зенитом" о переходе футболиста.

После того как хавбек покинул клинику, он сказал корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ, что рад присоединиться к команде Роберто Манчини.

"Очень доволен, что я в "Зените", - сказал Ригони. - "Зенит" - лучший!"

Напомним, Ригони согласовал условия контракта с петербуржцами несколько недель назад, но клубы не могли урегулировать детали трансфера.

Таким образом, Ригони стал 13-м новичком сине-бело-голубых после н. Панюкова (Атлантас), п. Краневиттера (Атлетико), з. Маммана (Лион), з. Т. Рукаса (Лейрия), н. Дриусси (Ривер Плейт), п. Паредеса (Рома), н. Полоза (Ростов), п. Ерохина (Ростов), з. Богаева (Паланга), п. Кузяева (Ахмат), з. Терентьева (Ростов), п. Нобоа (Ростов).

Встречайте: Эмилиано Ригони. Счастливый новичок "Зенита". pic.twitter.com/kbWY1A9YP0 – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 22, 2017

В то же время "Зенит" покинули 16 футболистов: п. Хави Гарсия (Бетис), п. Жулиану (Фенербахче), п. Эрнани (Сент-Этьен, аренда), з. Цаллагов (Динамо, аренда), п. Маурисиу (контракт), н. Джорджевич (Арсенал, аренда), з. Йованович (Бордо, выкуп прав), н. А. Кержаков (завершил карьеру), п. Мак (ПАОК, аренда), п. Юсупов (Ростов, аренда), п. Рязанцев (Амкар, аренда), з. Е. Чернов (Тосно, аренда), п. Бавин (Урал), п. Евсеев (Урал), п. Данни (Славия), з. Ломбертс (Остенде, контракт).