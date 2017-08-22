Эмилиано Ригони: "Очень доволен, что я в "Зените"

Полузащитник Эмилиано Ригони прошел медобследование в Санкт-Петербурге. Накануне Хуан Крус Ольер, агент полузащитника "Индепендьенте", подтвердил "СЭ", что клуб договорился с "Зенитом" о переходе футболиста.
После того как хавбек покинул клинику, он сказал корреспонденту "СЭ" Гоше ЧЕРНОВУ, что рад присоединиться к команде Роберто Манчини.
"Очень доволен, что я в "Зените", - сказал Ригони. - "Зенит" - лучший!"
Напомним, Ригони согласовал условия контракта с петербуржцами несколько недель назад, но клубы не могли урегулировать детали трансфера.
Таким образом, Ригони стал 13-м новичком сине-бело-голубых после н. Панюкова (Атлантас), п. Краневиттера (Атлетико), з. Маммана (Лион), з. Т. Рукаса (Лейрия), н. Дриусси (Ривер Плейт), п. Паредеса (Рома), н. Полоза (Ростов), п. Ерохина (Ростов), з. Богаева (Паланга), п. Кузяева (Ахмат), з. Терентьева (Ростов), п. Нобоа (Ростов).
Встречайте: Эмилиано Ригони. Счастливый новичок "Зенита". pic.twitter.com/kbWY1A9YP0– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 22, 2017
В то же время "Зенит" покинули 16 футболистов: п. Хави Гарсия (Бетис), п. Жулиану (Фенербахче), п. Эрнани (Сент-Этьен, аренда), з. Цаллагов (Динамо, аренда), п. Маурисиу (контракт), н. Джорджевич (Арсенал, аренда), з. Йованович (Бордо, выкуп прав), н. А. Кержаков (завершил карьеру), п. Мак (ПАОК, аренда), п. Юсупов (Ростов, аренда), п. Рязанцев (Амкар, аренда), з. Е. Чернов (Тосно, аренда), п. Бавин (Урал), п. Евсеев (Урал), п. Данни (Славия), з. Ломбертс (Остенде, контракт).
SIZ170
Pimen Не понял,кто такой Т.Рукас из "Лейрии" и когда он куплен "Зунитом"? 16:01 =============== для Зенита-2 молодой вроде наш воспитанник...
16:07
serzheo
Ждем защитника центрального и опорника. Краневитер пока непонятен.
16:07
SIZ170
Теперь осталось ЦЗ и Манчини всех по местам расставить и объяснить, что он от них хочет....
16:04
Pimen
Не понял,кто такой Т.Рукас из "Лейрии" и когда он куплен "Зунитом"?
16:01
serzheo
Будем посмотреть, ибо у Зени в атаке бяда. Если уже Кокорин - звезда... Потому что не надо было убирать одновременно Данни, Жулиану, Шатова (травма) Дзюбу, Кержа. Дриусси пока не впечатляет, Паредес, при всем уважении, - не Витсель. Играть по сути - некому...
16:01
SergeyKa
И, кстати, Дракслер немец ;)
15:56
Serenky25
Марадонна говорят еще за любителей поигрывает. Форма не та конечно, но какая техника и видение поля. Опять же руки золотые.
15:53
SergeyKa
Дракслер сейчас стоит как три Ригони.
15:49
Тот самый Зануда
Millwall82..Например Дракслера из ПСЖ.====))))
15:44
Millwall82
5 аргов это уже латинос-банда. Я не понимаю зачем он Зениту? Он не настолько талантливый как 4 его соотечественника. Могли бы и более сильного игрока приобрести. Например Дракслера из ПСЖ.
15:35