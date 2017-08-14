17:04 14 августа | Футбол — Трансферы

"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"

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"Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Хави Гарсии в "Бетис". Отмечается, что клубы достигли соглашения о переходе футболиста.

Напомним, что 30-летний футболист играл за петербургский клуб с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог "Зениту" выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.

Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-14-khavi-garsiya-prodolzhit-kareru-v-ispanii.htm

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КОММЕНТАРИИ (4)
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эдпитер

ему уже 30. Правильно что продали, ставку надо делать на молодежь.

20:34 14 августа

novic

Слава тебе господи. Избавились от хулигана.

19:05 14 августа

MIKE-BEST

Скинули зарплатное ярмо с клуба. Получал 4,5 миллиона в год.

18:05 14 августа

Millwall82

Вопрос, за сколько? И будет ли куплен Русский Сантьяго Аскасибар?

17:07 14 августа