"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"

"Зенит" на своем официальном сайте объявил о трансфере полузащитника Хави Гарсии в "Бетис". Отмечается, что клубы достигли соглашения о переходе футболиста.
Напомним, что 30-летний футболист играл за петербургский клуб с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог "Зениту" выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-14-khavi-garsiya-prodolzhit-kareru-v-ispanii.htm
эдпитер
ему уже 30. Правильно что продали, ставку надо делать на молодежь.
20:34 14 августа
novic
Слава тебе господи. Избавились от хулигана.
19:05 14 августа
MIKE-BEST
Скинули зарплатное ярмо с клуба. Получал 4,5 миллиона в год.
18:05 14 августа
Millwall82
Вопрос, за сколько? И будет ли куплен Русский Сантьяго Аскасибар?
17:07 14 августа