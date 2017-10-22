"Арсенал" возмущен судейством матча с "Анжи"

Руководство "Арсенала" выразило негодование качеством судейства матча с "Анжи" (2:3) в рамках 14-го тура чемпионата России. Туляки недовольны решениями арбитра Владислава Безбородова и планируют обратиться в РФС.

– Футбольный клуб "Арсенал" считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной, – сказал генеральный директор туляков Дмитрий Балашов. – Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча. Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из вне игры. Все это оказало прямое влияние на результат матча. (Сергей ЕГОРОВ)

​Третий гол "Анжи" в ворота "Арсенала" засчитан ошибочно