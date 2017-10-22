21:08 | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" возмущен судейством матча с "Анжи"

3

Руководство "Арсенала" выразило негодование качеством судейства матча с "Анжи" (2:3) в рамках 14-го тура чемпионата России. Туляки недовольны решениями арбитра Владислава Безбородова и планируют обратиться в РФС.

– Футбольный клуб "Арсенал" считает, что работа арбитров в этой встрече была неквалифицированной, – сказал генеральный директор туляков Дмитрий Балашов. – Неквалифицированное судейство бригады Безбородова оказало прямое влияние на результат матча. Обратимся с официальным письмом в РФС с просьбой дать оценку и разобраться в ситуации. Мы убеждены в том, что пенальти был назначен безосновательно, а решающий гол забит из вне игры. Все это оказало прямое влияние на результат матча. (Сергей ЕГОРОВ)

Третий гол "Анжи" в ворота "Арсенала" засчитан ошибочно

Анжи – Арсенал Т

 

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Bibigon2000

вне игры и близко не было...

21:47

Edmundo.Baldivieso

Отлучить от судейства! Разрешить судить только "Зенит".

21:28

delacrua

ахаха. ну безбородов из петербурга. арсенал в прошлом туре нагнул зенит. вот он отомстил ))))

21:19