Третий гол "Анжи" в ворота "Арсенала" засчитан ошибочно

На 64-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Анжи" - "Арсенал" ошибся первый ассистент Александр Кудрявцев, не зафиксировавший положение "вне игры" у полузащитника хозяев Аяза Гулиева, который в момент паса партнера находился за линией офсайда.
Кудрявцев занял неправильную позицию и неверно оценил ситуацию. В итоге Гулиев забил третий гол махачкалинской команды, а главный арбитр Владислав Безбородов его ошибочно засчитал. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Анжи" - "Арсенал"
Millwall82
А почему на фотке футболист Анжи на корты присел?
21:20
ferro5stone
Офсайд 100%......положение не по ногам определяют а по ближайшей к воротам части тела......
21:18
Vlafy
Оффсайд считают не по ногам, а "по части тела, которой можно забить гол". Может в данном случае и был оффсайд, но в динамике всё не так очевидно и даже если ошибка была, она не настолько серьёзна, чтобы о ней говорить.
21:17
Алексей Д.
Скандал! Ну просто скандалище! 2,5 мм офсайд! Ужос
21:13
Stanislav1989
Тут и на стоп-кадре не всё очевидно, а в движении и подавно не разглядеть.
21:03
Slim Taller
Бобров ерундой занимается.
20:58
van der sar
Наши судьи жгут в этом туре... Впрочем, они почти в каждом туре жгут.
20:57
AVB080164m
не было "вне игры"Ю ноги на одной линии...
20:54
Нефилим
Ну это не офсайд...
20:54