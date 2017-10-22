Третий гол "Анжи" в ворота "Арсенала" засчитан ошибочно

На 64-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Анжи" - "Арсенал" ошибся первый ассистент Александр Кудрявцев, не зафиксировавший положение "вне игры" у полузащитника хозяев Аяза Гулиева, который в момент паса партнера находился за линией офсайда.

Кудрявцев занял неправильную позицию и неверно оценил ситуацию. В итоге Гулиев забил третий гол махачкалинской команды, а главный арбитр Владислав Безбородов его ошибочно засчитал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Анжи" - "Арсенал"