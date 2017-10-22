20:49 | Футбол — РФПЛ

Третий гол "Анжи" в ворота "Арсенала" засчитан ошибочно

64-я минута матча "Анжи" - "Арсенал".
64-я минута матча "Анжи" - "Арсенал".
9

На 64-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "Анжи" - "Арсенал" ошибся первый ассистент Александр Кудрявцев, не зафиксировавший положение "вне игры" у полузащитника хозяев Аяза Гулиева, который в момент паса партнера находился за линией офсайда.

Кудрявцев занял неправильную позицию и неверно оценил ситуацию. В итоге Гулиев забил третий гол махачкалинской команды, а главный арбитр Владислав Безбородов его ошибочно засчитал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Анжи" - "Арсенал"

Анжи - Арсенал Т

 

9
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Millwall82

А почему на фотке футболист Анжи на корты присел?

21:20

ferro5stone

Офсайд 100%......положение не по ногам определяют а по ближайшей к воротам части тела......

21:18

Vlafy

Оффсайд считают не по ногам, а "по части тела, которой можно забить гол". Может в данном случае и был оффсайд, но в динамике всё не так очевидно и даже если ошибка была, она не настолько серьёзна, чтобы о ней говорить.

21:17

Алексей Д.

Скандал! Ну просто скандалище! 2,5 мм офсайд! Ужос

21:13

Stanislav1989

Тут и на стоп-кадре не всё очевидно, а в движении и подавно не разглядеть.

21:03

Slim Taller

Бобров ерундой занимается.

20:58

van der sar

Наши судьи жгут в этом туре... Впрочем, они почти в каждом туре жгут.

20:57

AVB080164m

не было "вне игры"Ю ноги на одной линии...

20:54

Нефилим

Ну это не офсайд...

20:54