СМИ: "Рома" продлит контракт с Джеко

"Рома" хочет продлить контракт с нападающим Эдином Джеко, утверждает Tuttomercatoweb. Соглашение с 32-летним боснийцем может быть продлено до 2021 года.

Сообщается, что зарплата форварда не изменится - она по-прежнему будет составлять 5 миллионов евро в год.

Джеко выступает за "Рому" с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 49 матчей в составе римского клуба, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

В матче 1-го тура серии А против "Торино" Джеко забил победный гол.

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