Агент Роналду: "Криштиану выиграет "Золотой мяч" в этом году"

Агент нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что 33-летний португалец выиграет "Золотой мяч" в этом году. Он также добавил, что туринский клуб стал лучше играть после перехода португальского форварда.

- Думаю, Роналду выиграет "Золотой мяч" в этом году, - приводит слова Мендеша Football Italia. - Он является лучшим игроком в истории футбола. Посмотрите сами: каким был "Реал" с Криштиану, а каким стал после его ухода. Это же можно сказать и о "Ювентусе": этот клуб серьезно прибавил после того, как туда перешел Роналду.

Роналду стал игроком "Ювентуса" 10 июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за туринский клуб, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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