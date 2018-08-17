В соцсетях появилось видео Головина в скандально известном клубе Twiga в Монако

Полузащитник "Монако" Александр Головин был замечен в скандально известном клубе Twiga, располагающемся на территории этого княжества. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях в пятницу, 17 августа. При этом доподлинно неизвестно, когда именно была сделана запись.

Публикация от Новости знаменитостей (@news_zvezd) 17 Авг 2018 в 4:49 PDT

В 2016 году клуб Twiga получил скандальную известность в России, поскольку именно там отдыхали игроки национальной команды Александр Кокорин и Павел Мамаев после вылета сборной с чемпионата Европы.

22-летний Головин перешел из ЦСКА в Монако после чемпионата мира-2018, его трансфер оценивается в 30 миллионов евро. Игрок присоединился к монегаскам 27 июля, подписав 5-летний контракт. 8 августа хавбек получил травму на тренировке "Монако" и выбыл примерно на 3 недели.

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