Сельсо Рот: "Жаль, что Неймар и Кавани не мои подопечные..."

Известный бразильский тренер Сельсо Рот осудил поведение нападающих "ПСЖ" Эдинсона Кавани и Неймара. Уругваец не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0), после чего игроки чуть не подрались в раздевалке. По информации СМИ, поведение Кавани вызвано потенциальным бонусом за звание лучшего бомбардира лиги 1 по итогам сезона.

– Финансовые вопросы не должны иметь ничего общего с интересами команды, – цитирует AS Рота. – В команде должна быть дисциплина, а если ее нет – происходит нечто подобное. Пенальти должен приносить пользу команде, а здесь случилась драка... Это позор! Если бы я был их тренером...

Тиагу Силва разнял драку Кавани и Неймара в раздевалке //

Неймар отписался от Кавани в Инстаграме //

СМИ: конфликт между Кавани и Неймаром возник из-за денежного бонуса лучшему бомбардиру