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02:16 | Футбол — Франция

Тиагу Силва разнял драку Кавани и Неймара в раздевалке


Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва разнял драку между одноклубниками Неймаром и Эдинсоном Кавани. Как сообщает L'Equipe, капитан парижан растащил форвардов, которые пытались выяснить отношения на кулаках. Конфликт произошел из-за того, что уругваец в очередной раз не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Лионом" (2:0).

Ранее появилась информация, что Неймар отписался от страницы Кавани в Инстаграме.

Неймар отписался от Кавани в Инстаграме //
Кавани не дал Неймару пробить пенальти. И не забил

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