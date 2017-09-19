СМИ: Конфликт между Кавани и Неймаром возник из-за денежного бонуса лучшему бомбардиру

Авторитетное французское издание L'Equipe считает, что конфликт между нападающими "ПСЖ" Неймаром​ и Эдинсоном Кавани из-за денег. Уругваец не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0), после чего игроки чуть не подрались в раздевалке. По информации источника, Кавани намерен стать лучшим бомбардиром лиги 1, за что получит солидный бонус от руководства (в прошлых сезонах Златан Ибрагимович получал 1,5 миллиона евро за первое место в списке бомбардиров. - Прим. "СЭ").

Тиагу Силва разнял драку Кавани и Неймара в раздевалке //

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