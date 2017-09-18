Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:10 | Футбол — Франция

Неймар отписался от Кавани в Инстаграме

2

Нападающий "ПСЖ" Неймар отписался в Инстаграме от партнера по команде Эдинсона Кавани, сообщает Get French Football. Во время вчерашнего матча чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) футболисты не могли определить, кто будет исполнять стандарты.

Кавани не позволил бразильцу пробить пенальти. На 79-й минуте Неймар подошел к "точке", но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Кавани при этом не смог реализовать 11-метровый удар. 

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Gamzat80

Пусть на ком сфолили, тот и исполняет. Почему это правило в хоккее работает, а в футболе не сможет? И не будет этих детских обидок в песочнице.

18:39

crazysun78

неймар ищет новую команду, чтобы не находиться в тени кавани

18:20