Неймар отписался от Кавани в Инстаграме

Нападающий "ПСЖ" Неймар отписался в Инстаграме от партнера по команде Эдинсона Кавани, сообщает Get French Football. Во время вчерашнего матча чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) футболисты не могли определить, кто будет исполнять стандарты.

Кавани не позволил бразильцу пробить пенальти. На 79-й минуте Неймар подошел к "точке", но после короткой беседы с Кавани отошел от мяча. Кавани при этом не смог реализовать 11-метровый удар.