"Монако" не смог обыграть "Ним" в дебютном матче Головина

Игроки "Монако" Радамель Фалькао (слева) и Александр Головин в матче шестого тура чемпионата Франции с "Нимом" (1:1). Фото Reuters

"Монако" сыграл вничью с "Нимом" со счетом 1:1 в домашнем матче шестого тура чемпионата Франции. У хозяев гол забил Радамель Фалькао (27-я минута), в составе гостей отличился Антони Бриансон (19).

На 72-й минуте в составе "Монако" дебютировал полузащитник Александр Головин. Он вышел на поле место Софьяна Диопа.

Отметим, что игра "Монако" - "Ним" проходила на газоне не самого лучшего качества.

"Монако" с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. "Ним" с 8 баллами располагается на седьмой позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

"Монако" - "Ним" - 1:1 (1:1)

Голы: Бриансон, 19 (0:1). Фалькао, 27 (1:1).

"Монако": Бенальо, Раджи, Глик, Н`Дорам, Баррека, Диоп (Головин, 72), Аит Беннассер, Тилеманс, Траоре (Силла, 78), Мбула (Грансир, 61), Фалькао.

"Ним": Бернардони, Алакуш (Ландре, 85), Бриансон, Либой, Паке, Тиуб (Диалло, 62), Бобишон, Валлс (Депре, 75), Рипар, Бозок, Гийом.

Предупреждения: Гийом, 4. Диалло, 75. Н`Дорам, 90+4.

Судья: Делерю (Франция).

21 сентября. Монако. Стадион "Луи II".

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