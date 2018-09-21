Александр Головин получает последние указания от Леонарду Жардима перед выходом на замену в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Нимом".

Полузащитник сборной России Александр Головин дебютировал за "Монако", выйдя на замену в матче 6-го тура чемпионата Франции с "Нимом". Он вышел на поле на 72-й минуте вместо Софьяна Диопа.

Головин в июле перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро, став самым дорогим в истории российским игроком. 22-летний хавбек заключил с "монегасками" пятилетний контракт. В начале августа Головин на одной из тренировок "Монако" растянул связки правого голеностопа и выбыл из строя. Он вернулся в общую группу команды 13 сентября.

"Монако" - "Ним": онлайн-трансляция матча