Головин дебютирует за "Монако" на ужасном газоне?

В эти минуты проходит матч шестого тура чемпионата Франции между "Монако" и "Нимом". Болельщики ругают качество газона "Луи II" в социальных сетях. Дело в том, что на поле видны большие проплешины, а из-под бутс игроков вылетают куски дерна.

Интернет-пользователи убежены, что на таком газоне возрастает риск получения травмы. Отметим, что в данном матче вероятен дебют российского полузащитника Александра Головина. Он только недавно восстановился от травмы, полученной в начале августа на одной из тренировок.

"Монако" - "Ним": онлайн-трансляция матча