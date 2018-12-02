Вячеслав Колосков - о жеребьевке отборочного турнира Евро-2020: "Россия обязана выходить из группы"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом "СЭ" оценил результаты сегодняшней жеребьевки отборочного турнира Евро-2020 для сборной России.

Соперниками нашей национальной команды по группе I стали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Матчи пройдут с марта по ноябрь 2019 года, в финальный этап чемпионата Европы попадут сборные, которые займут первые два места в группе.

- Можем выйти из группы, и даже обязаны это делать, - сказал Колосков. - Бельгия - явный фаворит, а за второе место будем, судя по всему, бороться с Шотландией. Учитывая возможности России, это соперник, которого нужно побеждать. Все зависит от готовности к конкретному матчу. По-моему, наши тренеры уже научились готовить команду к решающим играм. Если все футболисты окажутся в порядке и не случится массовой эпидемии травм, то у нас хорошие шансы выйти в финальный турнир чемпионата Европы.

Недонастрой? Таких опасений нет, потому что при Черчесове подобного не видел ни в одной встрече. Команда с этим тренером преобразилась, он сумел донести до каждого игрока свои требования. И во многом мы побеждали благодаря настрою, высокому уровню готовности, самоотдаче. Так что никакой недооценки соперников не будет. (Арман Мкртчян)