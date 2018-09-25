В Госдуму внесен законопроект о безвизовом въезде в РФ болельщиков Евро-2020

В Госдуму РФ внесен законопроект о безвизовом въезде болельщиков чемпионата Европы-2020, сообщает официальный сайт правительства. Ранее кабинет министров РФ одобрил проект въезда в Россию иностранцев по паспорту болельщика (Fan ID).

Кроме того, внесен законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Аналогичные законы действовали в городах проведения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 во время турниров.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, где состоятся три игры группового турнира и четвертьфинал.