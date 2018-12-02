Тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш: "Выделю в составе сборной России Дзюбу и Черышева"

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш оценил сборную Россию, с которой его команда будет встречаться в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 года. 59-летний шотландский специалист выделил в составе подопечных Станислава Черчесова форварда Артема Дзюбу и нападающего Дениса Черышева.

– Мне кажется, мы похожи и склоняемся к одному стилю игры: любим атаковать, у нас быстрые фланги, и в атаке есть габаритные форварды, как ваш Дзюба, – приводит слова Маклиша ТАСС. – Я очень хорошо знаю сборную России. Следил за ней на чемпионате мира с особым интересом. Теперь все относятся к сборной России как к сильной команде".

Тренер шотландцев отметил работу Черчесова на посту наставника российской сборной. "Перед чемпионатом мира казалось, что весь мир против него. Даже в России. Но начался турнир, и ребята в команде выходили на поле и сражались за тренера – это было прекрасно, мне это нравится.

Дзюба и Черышев очень сильны, прекрасно проявили себя на чемпионате мира, хотя до этого не являлись основными игроками сборной.