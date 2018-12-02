Станислав Черчесов: "У Казахстана качественная команда, на Кипре будет жара"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что соперники команды по отборочному турниру чемпионата Европы могут составить конкуренцию в борьбе за путевку на турнир. Россияне попали в группу со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

– Бельгия – первая в рейтинге на сегодняшний день, – цитирует официальный сайт РФС Черчесова. – Комментарии излишни, команда стала бронзовым призером чемпионата мира. Все остальные команды за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними не соприкасались. Шотландский "Рейнджерс" видел в Лиге Европы, знаю тренера сборной Казахстана, он хороший специалист, значит и команда качественная. На Кипре нас будет ждать жара. Будем изучать соперников.