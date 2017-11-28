Санкт-Петербург 7 декабря может получить право провести матч открытия чемпионата Европы-2020

Место проведения матча открытия чемпионата Европы 2020 года определится 7 декабря на исполкоме УЕФА, сообщает официальный сайт организации. На право провести встречу претендуют Санкт-Петербург, Амстердам, Брюссель, Глазго и Рим.

Чемпионат Европы-2020 впервые пройдет в 13 городах Европы – Лондоне, Мюнхене, Баку, Санкт-Петербурге, Риме, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе и Глазго. Полуфиналы и финал турнира примет Лондон. ЧЕ состоится с 12 июня по 12 июля.

Отмечается, на исполкоме УЕФА, который пройдет в Ньоне, также будет рассматриватьсявопрос о возможном исключении Брюсселя из числа городов, которые примут европейское первенство.