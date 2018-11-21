Россия еще может попасть на Евро через Лигу наций

Пути для России на Евро-2020: он все же не один. Фото REUTERS

Во вторник, 20 ноября, сборная России проиграла на выезде Швеции (0:2) и не смогла занять первое место в группе Лиги наций, которое дает возможность в марте 2020 года побороться за путевку на Евро-2020. Тем не менее, турнир для нашей команды еще может продолжиться.

Чтобы выступить на чемпионате Европы в 2020 году сборной России, необходимо успешно выступить в отборочном турнире, который пройдет с марта по ноябрь 2019 года. По его итогам будет разыграно 20 путевок.

Чтобы завоевать одну из них, нашей команде необходимо занять первое или второе место в отборочной группе. Ее состав определится на жеребьевке 2 декабря.

Кроме того, несмотря на то что российская сборная не смогла занять первое место в группе дивизиона В Лиги наций, турнир для нас еще может продолжиться. В случае непопадания на чемпионат Европы через отборочные матчи наша сборная наверняка поборется за бонусную путевку в мини-турнире для победителей групп Лиги наций. Он пройдет в марте 2020 года.

Команда России с учетом результатов (набранных очков и разности забитых и пропущенных мячей) стала пятой среди 12 команд дивизиона В. Из этого дивизиона в плей-офф-2020 должны сыграть Украина, Босния, Швеция и Дания. Если хотя бы одна из них успешно пройдет отбор-2019, то для России автоматически освободится место в мини-турнире.

Есть, к примеру, и другой вариант, при котором наша команда попадет в плей-офф в марте 2020-го. Это произойдет в том случае, если не менее девяти из 12 сборных дивизиона А успешно сыграют в отборочном турнире-2019. Тогда появится еще одна или несколько вакансий в мини-турнире четырех. И одно место в нем достанется России.

Допустим, по итогам отборочных матчей, которые пройдут в 2019 году, путевки на Евро-2020 завоюют Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Германия и Голландия. А вот Хорватия, Польша и Исландия выступят неудачно, и им придется играть в плей-офф-2020. Их четвертым соперником станет представитель дивизиона В – Россия. (Алексей Мороз, Кирилл Бурдаков, Александр Бобров)

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