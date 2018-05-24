Четвертьфинал Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдет 3 июля

В четверг в Киеве состоялось заседание исполкома УЕФА, на котором было утверждено расписание матчей финальной части чемпионата Европы-2020.



Как сообщает пресс-служба УЕФА,четвертьфинальный матч турнира на стадионе "Санкт-Петербург" пройдет 3 июля. Помимо встречи 1/4 финала, Санкт-Петербург примет три игры группы В, которые пройдут 13, 17 и 22 июня.

Матч открытия Евро-2020 состоится 12 июня в Риме. Матчи 1/8 финала пройдут с 27 по 30 июня. Четвертьфинальные игры, помимо Петербурга, примут Мюнхен (3 июля), Баку (4 июля) и Рим (4 июля). Полуфиналы пройдут в Лондоне 7 и 8 июля, а финал состоится в столице Великобритании 12 июля.

Напомним, матчи чемпионата Европы пройдут в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Баку, Бухаресте , Будапеште, Мюнхене, Амстердаме, Копенгагене, Риме, Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго.