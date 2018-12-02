16:07 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Александр Алаев: "России досталась сложная группа в отборе Евро-2020"

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Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев оценил уровень соперников по группе сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Национальной команде в группе I выпали Бельгия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино.

– Если говорить о результатах жеребьевки, что считаю, что нам досталась достаточно сложная группа, – сказал Алаев. – Бельгия – первый номер рейтинга ФИФА, бронзовый призер чемпионата мира. Здесь двух мнений быть не может. Шотландия давно не выступала на крупных турнирах, но является крепкой командой, с которой всегда непросто играть. Мы уважаем всех соперников, интересно будет сыграть и с Казахстаном, и с Кипром, и с Сан-Марино. Постараемся правильно спланировать подготовку, выбрать места проведения домашних матчей, отличны стадионов у нас сейчас очень много. (Илья Андреев)

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Материалы сюжета: Чемпионат Европы-2020. Жеребьевка отборочного турнира
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