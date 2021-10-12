Власов — единственный российский борец-классик, выигравший золото чемпионата мира-2021. После возвращения в Москву Роман рассказал «СЭ» и «Известиям», как пережил непопадание на Олимпиаду в Токио, исключил возможность перехода в ММА, поблагодарил Александра Карелина и выразил уважение Александру Усику.

В Осло завершился чемпионат мира по спортивной борьбе. И сборная России по вольной борьбе, и сборная России по греко-римской борьбе выиграли общие зачеты. Вольники набрали 173 балла (США — 168, Иран — 162), классики — 152 (Иран — 146, Азербайджан — 107). А вот женская сборная заняла седьмое место.

Это официальная система оценки выступления национальных команд, введенная Объединенным миром борьбы. За золото дается 25 баллов, за серебро — 20, за бронзу — 15, за поражение в схватке за бронзу — 10. Иранские классики увезли из столицы Норвегии четыре золотые медали, но все равно уступили России в общем зачете, поскольку наши борцы были медалистами в восьми из 10 весовых категорий. Единственное же золото сборной России по греко-римской борьбе принес двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Это его третья победа на чемпионатах мира. На Олимпиаде в Токио Власов не участвовал, что стало для него серьезным ударом. Но он не опустил руки, отлично выступил в Осло и рассчитывает выиграть Олимпиаду в Париже.

В понедельник борцы-классики вернулась в Москву. В Шереметьеве борцов встретили ансамбль русских народных танцев (с хлебом и солью), юные борцы с флагами и родственники — например, Власова ждала жена, шпажистка Виолетта Колобова, с маленьким сыном на руках.

— После победы на чемпионате мира вы сделали пост, в котором написали: «Счастье есть». Можно ли сказать, что это золото для вас особенное? — вопрос Власову.

— Да. Оно даже более особенное, чем золото Олимпийских игр. Я готовился к этому чемпионату мира как к третьей Олимпиаде. Весь тот объем, который я готовил к Олимпиаде, вылился здесь. Я очень тяжело пережил то, что не поехал на Олимпиаду. Для меня было очень важно выплеснуть вот эту наработанную силу, наработанные объемы. И я выплеснул их на чемпионате мира. Стать лучшим в мире... Нет ничего слаще. Я с 2015 года не выигрывал чемпионат мира. Вновь встать на эту ступеньку... Самые тяжелые, самые сложные дни для меня были в этом году. Именно так я хотел закончить этот год.

— Долго заснуть не могли после этой победы?

— Когда я впервые выиграл, у меня были как раз такие ощущения — я долго не мог уснуть. Не верил, что стал чемпионом мира, олимпийским чемпионом. В этой ситуации я все это вспомнил. Хотя бы раз встать на эту ступень, заразиться этим — и все, ты становишься человеком, который, можно сказать, зависим от этого. Но это хорошая зависимость. Посмотрите на многих великих спортсменов — пока есть здоровье, они выступают. Потому что нет ничего слаще, чем спортивный путь, чем возможность прославить свою страну, свою фамилию, свой род, вписать свою фамилию в историю спорта.

— Вы довольно уверенно дошли до финала, а вот там уже пришлось непросто — выиграли 2:1.

— Несмотря на счет, сложные у меня соперники были. Тяжелый жребий. Все еще так быстро проходило — буквально 15-20 минут (между схватками), не успевал отдохнуть, и уже сразу нужно было выходить. Визуально было легко, но на самом деле было непросто. Что касается финала, то молодой, очень перспективный парень, уже чемпион Европы, дал по-настоящему хороший бой. Я готовился к другому. Думал, что сделаю все свои коронные приемы в партере и так доведу встречу до конца. Но он пропустил только один балл. Благо я его взял. Мне удалось его удержать, но это стоило титанических усилий — ему уже нечего было терять. К концу схватки я очень устал, почувствовал, что все отдал.

— С какими эмоциями смотрели Олимпийские игры в Токио?

— Это были очень тяжелые дни для меня, потому что... Наверное, это будет сказано нескромно, но мне кажется, что я не то чтобы выиграл, но я бы не проиграл тем людям, которые стояли на пьедестале... Но это история. Видимо, суждено мне было такой путь пройти. Видимо, не должен был я туда поехать. Никаких нет оправданий. Я сам допустил ошибку на турнире в Польше — не выиграл его, и это обернулось тем, что я поехал на чемпионат мира, а не на Олимпийские игры. Но, знаете... Это только продлило мою спортивную карьеру. Я хотел закончить — выиграть третью Олимпиаду и закончить со спортом. А видите — еще три года буду действующим спортсменом. Это не может не радовать в некоторой степени многих болельщиков. Я хотел уже в другом русле себя проявлять, но во мне все еще горит мечта стать трехкратным олимпийским чемпионом, как Александр Карелин. Я буду делать все, чтобы им стать.

— То есть у вас таких мыслей не было — мол, все, хватит бороться...

— Были такие мысли. Но я их гнал. Проще всего уйти на волне, когда все плохо. Не зря же в спорте так долго живу, чтобы на такой волне уходить. Мне не хотелось уходить после того, как я не отобрался в состав на Олимпиаду, стал третьим номером... Я хотел доказать обратное — что я достоин большего. Конечно, сложно было. Но если в человеке горит мечта, то он будет преодолевать трудности. И люди меня хорошие окружают. В этом году у меня сын родился. Мой сын — это моя главная победа. Могу объяснить эту ситуацию [что не попал на Олимпиаду] тем, что Бог мне послал сына. Невозможно, чтобы он все сразу мне дал — и третье олимпийское золото, и сына. Я смотрю на это так: в этом году Бог дал мне сына, сегодня — золото чемпионата мира. Поэтому — слава Богу за все.

— Теперь ваша задача — взять золото Олимпиады в Париже.

— Да. Но чтобы туда попасть, мне нужно взять лицензию, выступать внутри страны... Это достаточно сложный, большой путь. Я сейчас не могу сказать, что я уже готовлюсь к Олимпиаде, консервируюсь, выхожу на финишную прямую. Нет, мне нужно находиться в обойме, участвовать раз в три месяца в каком-то старте. В России никогда не было дефицита кадров [в греко-римской борьбе]. Здесь нужно всегда подтверждать свое лидерство. Казалось бы, в том цикле я шел первым номером, вроде все было хорошо. Но потом я раз-два ошибся — и это привело к тому, что я пропустил Олимпиаду.

— Вы говорили, что хотите поехать в Токио, там отбороться, а после этого отправиться в Дагестан и там тренироваться по ММА. То есть хотели перейти в ММА?

— Нет, что вы. Я хотел увидеться... У меня дружеские, очень теплые отношения с Хабибом, очень теплые отношения с Абдулрашидом Садулаевым. Да и вообще Дагестан — это борцовская территория, куда приезжаешь и чувствуешь себя как дома. Там знают, что такое борьба, — любой зал полный. Я всегда получал наслаждение в тех местах, где борьбу понимают и любят. Я люблю свой вид спорта. Я не готов перейти куда-то, потому что я предан борьбе. Я 26 лет в борьбе, для меня борьба — это моя жизнь, это моя страсть, это моя любовь. Все, что у меня есть в жизни, — все это благодаря борьбе. Борьба подарила мне не только титулы и славы, но и образ жизни, образ мышления, философию. Благодаря борьбе я познакомился со своей супругой — на олимпийском балу. Борьба фактически дала мне все в этой жизни. Так что говорить, что я куда-то перейду, — это было бы неправильно, это было бы предательство. Всю жизнь я буду стараться развивать свой вид спорта, быть преданным ему и как можно дольше оставаться в борьбе как действующий спортсмен.

— Хабиб, кстати, поздравил с победой на чемпионате мира?

— Вот как раз сейчас мне пришло сообщение от его друга — меня пригласили на турнир 16-17 октября (в Сочи 16 октября пройдет турнир промоушена Fight Nights, а 17-го — турнир промоушена Eagle FC, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову). Думаю, что увидимся с Хабибом. Хабиб — человек, который следит за успехами спортсменов и борцов в частности. Не думаю, что это [поздравления Хабиба] заставит себя долго ждать. Я горжусь тем, какие сегодня у меня есть друзья: Хабиб, Абдулрашид Садулаев, много других людей... А вообще я бы хотел сказать про Александра Карелина. Это не просто кумир, на которого я равняюсь всю жизнь, но и уже родной для меня человек, который в этом году стал крестным отцом моего ребенка. Для меня особая история — представлять новосибирскую школу борьбы, школу Виктора Михайловича Кузнецова, и имя Александра Карелина, его школу. Для меня огромная мотивация — прославить эту школу и хотя бы немного приблизиться к титулам Александра Карелина. Я очень и очень хочу радовать его. Знаю, как он переживает, болеет. Хочу сказать ему искренние слова благодарности — Карелину Александру Александровичу, а также Виктору Михаловичу Кузнецову, Гоги Мурмановичу Когуашвили (главный тренер сборной России по греко-римской борьбе. — Прим. «СЭ»). Это люди, благодаря которым я сформировался как спортсмен и благодаря которым у меня есть все эти титулы.

— А вы же в курсе, что 16 октября — Минеев против Исмаилова, а 17 октября — Шлеменко против Гусейнова? Или я для вас новость сейчас сообщил?

— Я совсем отошел от этих историй, потому что очень большая подготовка велась к чемпионату мира. Отошел от новостей ММА и профессионального бокса. Единственное, видел Усик — Джошуа (бой состоялся 25 октября, украинский боксер победил единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям. — Прим. «СЭ»). Меня это очень впечатлило. Героическая победа Усика. Это по-хорошему меня зарядило перед чемпионатом мира. Это единственное, за чем я наблюдал. Шлеменко — сибиряк. Мы лично знакомы, тесного общения у нас не было, но я слежу за его успехами. Желаю ему только удачи. Да и вообще всем удачи. Эти люди занимаются хорошим делом, прославляют свой вид спорта. Не знаю, получится у меня приехать или нет [на турниры в Сочи], — очень хочется поехать на родину, в Новосибирск. В любом случае буду следить.

— Минеев vs Исмаилов — это будет огонь.

— Это уже больше в шоу переросло. Считаю, что это не должно выходить за рамки культуры, за рамки приличия. Это все равно спорт, а эти люди являются сегодня примерами для кого-то. Они оба достойные бойцы, на которых равняются. Не очень приятно видеть, когда кто-то кого-то оскорбляет. Это не красит ни вид спорта, ни бойцов. Поэтому хочется, чтобы этого было меньше. А так — я уверен, что будет красивое противостояние.

— Усик — красавчик? Имею в виду не как боксер, а как личность в целом.

— Да. Усик — это тот человек, на которого сегодня равняются, и равняются по праву. Он не просто великий боксер. Он еще и очень хороший человек. Очень верующий человек, очень правильные ценности несет. Я сам беру с него пример. И горжусь, что являюсь его современником.