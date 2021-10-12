Роман Власов: «Хотел выиграть Олимпиаду и завершить карьеру»

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов в интервью «СЭ» признался, что думал о завершении карьеры, после того как не попал на Олимпиаду в Токио. На прошлой неделе Власов в третий раз выиграл чемпионат мира.

— С какими эмоциями смотрели Олимпийские игры в Токио?

— Это были очень тяжелые дни для меня, потому что... Наверное, это будет сказано нескромно, но мне кажется, что я не то чтобы выиграл, но я бы не проиграл тем людям, которые стояли на пьедестале... Но это история. Видимо, суждено мне было такой путь пройти. Видимо, не должен был я туда поехать. Никаких нет оправданий. Я сам допустил ошибку на турнире в Польше — не выиграл его, и это обернулось тем, что я поехал на чемпионат мира, а не на Олимпийские игры. Но, знаете... Это только продлило мою спортивную карьеру. Я хотел закончить — выиграть третью Олимпиаду и закончить со спортом. А видите — еще три года буду действующим спортсменом. Это не может не радовать в некоторой степени многих болельщиков. Я хотел уже в другом русле себя проявлять, но во мне все еще горит мечта стать трехкратным олимпийским чемпионом, таким как Александр Карелин. Я буду делать все, чтобы им стать.

— То есть у вас таких мыслей не было — мол, все, хватит бороться...

— Были такие мысли. Но я их гнал. Проще всего уйти на волне, когда все плохо. Не зря же в спорте так долго живу, чтобы на такой волне уходить. Мне не хотелось уходить после того, как я не отобрался в состав на Олимпиаду, стал третьим номером... Я хотел доказать обратное — что я достоин большего. Конечно, сложно было. Но если в человеке горит мечта, то он будет преодолевать трудности. И люди меня хорошие окружают. В этом году у меня сын родился. Мой сын — это моя главная победа. Могу объяснить эту ситуацию [что не попал на Олимпиаду] тем, что Бог мне послал сына. Невозможно, чтобы он все сразу мне дал: и третье олимпийское золото, и сына. Я смотрю на это так: в этом году Бог дал мне сына, сегодня — золото чемпионата мира. Поэтому — слава Богу за все.

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