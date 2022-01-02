Президент федерации борьбы России отреагировал на уголовные дела за терроризм на Амина Лайпанова

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на возбуждение двух уголовных дел на бывшего члена сборной России по греко-римской борьбе Амина Лайпанова.

Ранее телеграмм-канал «Мутко против» сообщил, что на Амина Лайпанова возбуждено два уголовных дела по статьям «участие в деятельности террористической организации» и «Организация незаконного вооруженного формирования».

«Амин Лайпанов? Я действительно его не помню. Фамилия, конечно, знакомая. Попал в состав национальной сборной? Ну и дальше что. У нас каждый год формируется несколько составов. И к счастью, ребята в подавляющем большинстве настоящие патриоты и граждане своей страны. Достойно и с честью несут фамилии своих родителей. Стараются приносить радость, выступая на крупнейших спортивных соревнованиях. Такие случаи, как с Лайпановым — редчайшее исключение. К сожалению, такое есть. Впереди следствие и суд — пускай по заслугам дадут оценку его действиям. Единственное, это вызывает жалость к его родным и близким, которым он это принес. Все остальное определит суд», — сказал Мамиашвили «СЭ».

В 2009 году Амин Лайпанов на чемпионате России стал серебряным призером в категории 120 кг.