Борьба
Греко-римская
Новости
Олимпиада
Новости   //    Борьба   //    Греко-римская борьба

Российский тренер по борьбе Мелкумян избил курьера из-за отсутствия денег на пиццу

14:13

Российский тренер по греко-римской борьбе Арсен Мелкумян избил курьера в Москве.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», специалист не смог заплатить за пиццу и поэтому напал на сотрудника службы доставки.

24-летний тренер заказал две пиццы на 1700 рублей. Курьер приехал по адресу, но Мелкумян отказался платить, начал оскорблять его, ударил по лицу и закрылся в квартире. Когда доставщик пришел в себя, он обратился к правоохранителям.

Дополнительная информация:

https://t.me/ostorozhno_novosti/3413

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего
Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена
3
2