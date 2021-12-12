Российский тренер по борьбе Мелкумян избил курьера из-за отсутствия денег на пиццу

Российский тренер по греко-римской борьбе Арсен Мелкумян избил курьера в Москве.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», специалист не смог заплатить за пиццу и поэтому напал на сотрудника службы доставки.

24-летний тренер заказал две пиццы на 1700 рублей. Курьер приехал по адресу, но Мелкумян отказался платить, начал оскорблять его, ударил по лицу и закрылся в квартире. Когда доставщик пришел в себя, он обратился к правоохранителям.