В сборной России по греко-римской борьбе планируют усилить конкуренцию в весе до 67 кг

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили заявил, тренеры сборной России по греко-римской борьбе ожидают усиления конкуренции в весовой категории до 67 кг.

«Категорию до 67 кг мы хотим немножко усилить, во всех олимпийских весах есть здоровая конкуренция, а в этой категории некоторый застой. Да, сегодня Висаитов блестяще отборолся, но один из наших лидеров Максим Сурков завершил карьеру. Мы хотим, чтобы в весе до 67 кг были новые Сурковы, это будет Висаитов, Биджоев и другие, чтобы была конкуренция. Бижоев молодой, 19 лет, я думаю, что уже через год он будет бороться в категории до 67 кг», — приводит слова Когуашвили ТАСС.

Чемпионат России по греко-римской борьбе прошел в Уфе с 7 по 9 февраля.