Роман Власов: «Меня мотивирует конкуренция с Садулаевым»

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов выиграл чемпионат России, прошедший в Суздале, в новом для себя неолимпийском весе до 82 кг. В четырех поединках на пути в финал он разгромил соперником с общим счетом 37:0. Его соперник по финалу — чемпион мира и участник Олимпиады в Токио Александр Чехиркин был снят с решающей схватки врачом.

— Очень хотелось побороться с Сашей, я полночи не спал — готовился к этой встрече как к олимпийскому финалу. Не каждый день такие вызовы бывают. Но так сложились обстоятельства, что не уменьшает мою радость от победы. Я хочу бороться, хочу сделать в этом сезоне как можно больше стартов, а для этого обязательно была нужна победа на чемпионате России. На данном этапе мне подходит категория до 82 кг. В текущем состоянии, не гоняя вес, я чувствую себя оптимально. Мои ближайшие планы — выступление на чемпионате Европы, очень хочется победить в пятый раз. А что дальше — Европа покажет.

— Накануне чемпионата России двукратный олимпийский победитель по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев провел мастер-класс в моем родном Новосибирске. Абдулрашид — символ вольной борьбы. Сегодня он обошёл меня по титулам, и эта хорошая конкуренция меня тоже мотивирует. До олимпийских игр осталось не так много, и я сделаю всё чтобы на них попасть. Я очень люблю своё дело, и моя душа жаждет побеждать. А такие вызовы, как в прошлом году, когда не всё получалось, меня наоборот закаляют, — рассказал Роман Власов.

Чемпионами России в других весовых категориях стали Довуджон Тошев (до 55 кг), Сергей Емелин (60), Ибрагим Лабазанов (63), Адам Гаужаев (67), Магомед Ярбилов (72), Абуязид Манцигов (77), Милад Алирзаев (87), Артур Саргсян (97) и Курбан Нажмудинов (130).