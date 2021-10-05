Абдулрашид непобедим, а сборная России по вольной борьбе — снова лучшая на чемпионате мира.

На чемпионате мира при оценке выступления сборных применяется балльная система. 25 баллов дается за золото, 20 — за серебро, 15 — за бронзу, 10 — за поражение в схватке за бронзу. Перед поединком Садулаева и Снайдера у команд России и США было по 148 баллов. То есть их схватка определила не только чемпиона мира в весе до 97 кг, но и победителя общекомандного зачета.

На Олимпиаде, кстати, была такая же ситуация (там, правда, нет балловой системы, а все измеряется только медалями). У России были два золота и две бронзы, у США — тоже два золота и две бронзы. Тогда Садулаев победил Снайдера 6:3 и стал двукратным олимпийским чемпионом.

После турнира главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев рассказал «СЭ», что Абдулрашид поехал в Токио не оптимальном состоянии — у него была травма.

«Садулаев сейчас [на Олимпиаде] боролся с травмой ноги — если вы обратили внимание, в финале он ни разу в ноги не прошел, — сказал Тедеев. — Это не потому, что он не хотел, а потому, что не мог. Представьте, если бы до Олимпиады его положили [в больницу] и прооперировали? Есть некоторые секретные моменты, которые не разглашаются для общественности, потому что это может отложиться на результате. Тот момент был на грани, хорошо, что Абдулрашид успел пройти реабилитацию, подлечился незаметно. Так, на уровне слухов что-то было, но в целом он прошел тренировочный процесс так, что никто не заметил травму».

Тем не менее Садулаев заявился и на чемпионат мира. При этом другие победители Олимпиады — Заурбек Сидаков и Заур Угуев — в Осло не полетели. Но тут важно отметить, что Садулаев — капитан сборной, а еще тот человек, который претендует на звание самого титулованного борца-вольника в истории. Пока это трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Александр Медведь. У Садулаева же теперь два золота Олимпиад, пять первых мест на чемпионатах мира и четыре золота чемпионатов Европы. И это при том, что Абдулрашиду всего-то 25 лет.

Со Снайдером он боролся в четвертый раз. Помимо Токио, были схватки на ЧМ-2017 в Париже и ЧМ-2018 в Будапеште. Встречаются они исключительно в финалах. Во Франции Садулаев, перешедший в категорию до 97 кг, проиграл 5:5, а в Будапеште победил (туше).

Схватка в Осло развивалась примерно так же, как и схватка в Токио. С той лишь разницей, что Абдулрашид выиграл еще более уверенно. На перерыв соперники ушли при счете 1:0 в пользу российского борца. Снайдер был предупрежден за пассивность, а за 30 штрафных секунд не совершил результативного действия. В начале второго периода Садулаев повел 2:0 — по той же причине. Потом Абдулрашид перехитрил мощного американца, сумел оказаться у него за спиной, прижать к ковру и заработать еще 2 балла. 4:0. На этом чемпион не остановился и сделал накат. 6:0. В финале Олимпиады он лидировал с таким же отрывом, но Снайдеру все же удалось отквитать три балла. На этот же раз финального взрыва от Кайла мы не увидели — Садулаев оборонялся так, что не оставил противнику ни шанса. Безоговорочная победа.

Снайдер крупнее — чтобы уложиться в 97 кг, он гоняет вес, в то время как Садулаев выходит на ковер с недовесом килограмма в 3-4. Однако техническая подготовка Абдулрашида настолько сильна, что даже такой монстр, как Снайдер, не может ему противопоставить абсолютно ничего. Причем такое ощущение, что на свой пик Садулаев еще не вышел.

Общий зачет ЧМ, топ-3:

1. Россия — 173 балла

2. США — 168 баллов

3. Иран — 162 балла

Снайдер в США боролся — и довольно успешно — в категории до 125 кг (выиграл три чемпионата NCAA в первом дивизионе). Конечно, было бы интересно посмотреть на Абдулрашида в этом весе. Наверное, это все же что-то из области фантастики. Хотя «олимпийский чемпион в трех весовых категориях» — это звучит заманчиво, а в сейчас России есть проблема с сильными тяжами.

Сборная России в итоге выиграла общий зачет. Помимо Садулаева, золотые медали выиграли Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Загир Шахиев (до 65 кг). При этом Магомедов, рекордсмен по скорости забега на гору Тарки-Тау, за весь турнир отдал лишь один балл. Ну и запас прочности у России, конечно, посерьезнее, чем у соперников. Американцы привезли всех сильнейших (единственное, звезда Олимпиады Гейбл Стивсон ушел в рестлинг), иранцы — тоже. Приехали бы в Осло Угуев и Сидаков — российская сборная вполне могла бы рассчитывать еще на два золота.

7 октября там же в Осло стартует чемпионат мира по греко-римской борьбе. Из участников ОИ-2021 в столицу Норвегии не поехал никто. Зато там выступит двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

Российские борцы-вольники на ЧМ-2021:

До 57 кг: Абубакар Муталиев (5-е место)

До 61 кг: Абасгаджи Магомедов (золото)

До 65 кг: Загир Шахиев (золото)

До 70 кг: Евгений Жербаев (бронза)

До 74 кг: Тимур Бижоев (бронза)

До 79 кг: Радик Валиев (бронза)

До 86 кг: Артур Найфонов (бронза)

До 92 кг: Магомед Курбанов (серебро)

До 97 кг: Абдулрашид Садулаев (золото)

До 125 кг: Зелимхан Хизриев (1/4 финала)