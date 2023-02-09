Когуашвили заявил, что российские борцы тренируются с прицелом на участие в Олимпийских играх

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что команда продолжает подготовку и тренировки с прицелом на участие в Олимпийских играх.

«Мы должны быть готовы ко всему, в практике такое уже было, что нельзя ничего отрицать. Надежда умирает последней, и то, что зависит от нас, — тренировки, подготовка — мы выполним и будем ждать. Но, конечно, будет очень жаль, если сборная России не поедет на Олимпийские игры, но все-таки верим, что попадем на них», — приводит ТАСС слова Когуашвили.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.