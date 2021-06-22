Власов рискует пропустить Олимпиаду в Токио. Он побеждал на Играх 2012 и 2016 годов

Один из самых титулованных российских борцов греко-римского стиля не вышел в финал на рейтинговом турнире в Польше, который был частью отбора на Олимпийские игры.

До Олимпийских игр в Токио остается месяц — сейчас происходит формирование сборной на главный турнир последних пяти. В некоторых видах спорта все происходит согласно рейтингу, в других атлетам нужно выступить на дополнительных соревнованиях или показать себя на контрольных тренировках. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов до последнего претендовал на поездку на Игры — там он хотел выступить и завершить свою блестящую карьеру. Но после неудачного старта в Польше, где спортсмен не смог выйти в финал, его мечте, по-видимому, не суждено осуществиться.

Несбывшаяся мечта олимпийского чемпиона

— Я хочу поблагодарить Романа Власова за то, что он на протяжении 10 лет был лидером в своем весе, он один из лидеров и сегодня, но ничего не стоит на месте — на Олимпийские игры хотят попасть все, — сказал главный тренер сборной Гоги Когуашвили в интервью сайту Федерации спортивной борьбы России. — Все было честно и прозрачно, мы определили старты, на которых выступали ребята, и Манцигов и Чехиркин показали лучший результат. Еще раз хочу поблагодарить Романа Власова за все победы, за все, что он сделал для сборной команды, и я уверен, что он будет полезен в будущем и команде, и команда будет полезна ему. Я не знаю, продолжит Роман карьеру или нет, но его результаты говорят сами за себя.

С мнением Когуашвили согласен и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Оба отмечают неоценимую помощь Власова в развитии вида спорта — на его выступлениях выросло не одно поколение начинающих борцов:

— Никто никого не сбрасывает со счетов. Хочу еще раз повторить слова главного тренера Гоги Когуашвили, я полностью с ним согласен. Роман принес огромную пользу нашему виду спорта, российской сборной команде. На нем выросло огромное количество ребят и будет еще расти огромное количество. Он оказывает неоценимую помощь и будет это делать.

Сейчас на поездку в Токио полноценно могут претендовать Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов. Чтобы выбрать кого-то из них, между спортсменами будет организована очная встреча на заключительном этапе подготовки. Дата встречи будет определена с учетом интересов обеих сторон так, чтобы это не помешало тренировкам. Как признается главный тренер сборной, ему все равно, кто поедет на Игры, — главное, чтобы этот спортсмен выступил там достойно.

Манцигов — действующий чемпион России — победил на рейтинговом турнире в Польше. А вот Власов не смог выйти в финал и стал бронзовым призером. Чехиркин же на этом старте не выступал, он вместе с остальной сборной отправился на турнир в Турцию. Правда, там в ходе соревнований его сняли — поберегли после коронавируса.

После сбора в Подмосковье сборная отправится во Владивосток для заключительного этапа подготовки — вероятно, именно там и определится участник Олимпийских игр в весе до 77 килограммов.

Власов остается кандидатом на Олимпиаду

Теоретически Власов все еще может рассматриваться в качестве кандидата на участие в Играх — в истории есть примеры, когда замены делались прямо перед стартом из-за непредвиденных обстоятельств. Но неудачи Романа начались не сейчас — еще в 2019 году он проиграл на старте чемпионата мира в Нур-Султане. Тогда он и Чехиркин были основными претендентами на Олимпиаду, но Александр выбыл из-за тяжелой травмы челюсти. Поэтому Власов остался в сборной.

Два года назад было понятно — чтобы попасть на Олимпийские игры, Власову нужно выглядеть сильнее и увереннее Чехиркина. Для начала можно было победить на чемпионате России, но титул достался Абуязиду Манцигову.

Президент Федерации спортивной борьбы России считает, что Роман все еще остается кандидатом на поездку в Токио. Правда, не основным. Теперь он отправляется на сборы, где будет обсуждать сложившуюся ситуацию со спортсменом и тренерами:

— Все в его руках. На все воля Божья, терпение, колоссальный труд — только через это. И системное утверждение своей состоятельности своими результатами. Это те пазлы, которые дают право нести ответственность за результат, — рассказал Мамиашвили «СЭ». — У нас еще до Олимпиады столько времени. На сегодняшний день Власов не является основным кандидатом на участие в Олимпийских играх. Но он является кандидатом на участие в Олимпиаде.

Роман Власов уже является двукратным олимпийским чемпионом. В 2016 году в опросе «СЭ» он был признан лучшим российским спортсменом последних 25 лет. Многие называли Власова «наследником Александра Карелина» — оба выросли в Новосибирске и занимались у одного тренера, хотя и выступали в разных весовых категориях. Третье золото Игр уравняло бы Романа с легендарным «классиком» в олимпийских титулах. Впрочем, Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов — тоже достаточно титулованные спортсмены. Первый на четыре года старше Власова, и больше шансов, чем в Токио, у него может и не быть. Чехиркин — чемпион мира-2018 в весе до 77 килограммов, Манцигов выиграл в 2019-м в весе до 72. Борьба за путевку в Токио будет нешуточной.