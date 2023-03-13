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Сегодня, 18:18

Азербайджанский борец ударил армянина после поражения в финале молодежного чемпионата Европы

Виктория Кравченко
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Азербайджанский борец ударил армянина после поражения в финале молодежного чемпионата Европы.

Азербайджанец Рахим Гасанов ударил по лицу армянина Карапета Манвеляна после поражения в 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по греко-римской борьбе. Турнир проходит в Бухаресте.

Манвелян стал победителем в весовой категории до 55 кг. После боя армянин хотел пожать руку сопернику, однако Гасанов в ответ ударил его. Азербайджанский борец был дисквалифицирован.

Следующим соперником Манвеляна станет турок Мухаммет Эмин Чакыр.

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